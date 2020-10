Uomini e Donne, segnalazione bomba su Selene: beccata in atteggiamenti intimi con una donna (FOTO)

La corteggiatrice Selene di Uomini e Donne è tra le protagoniste più discusse di questa edizione del talk show, in queste ore, infatti, è sopraggiunta una segnalazione molto pesante sul suo conto. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato un post in cui ha annunciato che la ragazza potrebbe essere gay.

Nello specifico, alcuni utenti hanno notato che la ragazza appare spesso in atteggiamenti intimi con una persona del suo stesso sesso. Le due sarebbero amiche, ma dalle dediche trapelate sui social, sembra che ci sia qualcosa di più.

La segnalazione su Selene di Uomini e Donne

Selene Querulo, corteggiatrice di Davide a Uomini e Donne, è stata la protagonista di una segnalazione molto interessante. La ragazza ha generato molto sgomento in questi giorni a causa di alcuni comportamenti assunti durante le puntate. Pur essendo giovanissima, infatti, la corteggiatrice si è dipinta come una donna vissuta con una grande esperienza di vita alle spalle. Inoltre, il fatto che abbia accettato le avances di Nicola Vivarelli ha indispettito molti dei presenti.

Ad ogni modo, a sollevare una grossa polemica in queste ore è stata Deianira Marzano. L0influencer ha posto l’accento su di una questione alquanto discussa. Nello specifico, infatti, la protagonista è stata avvistata in compagnia di una ragazza. Le due dicono di essere amiche, ma il web ha cominciato a nutrire dei sospetti. Entrambe, infatti, si fanno dediche quasi d’amore sui social, cosa che sta insospettendo. (Continua dopo la foto)

Il comportamento della corteggiatrice

Le due si chiamano “amore” e sembrano essere unite da qualcosa di più di una semplice amicizia. Se questa segnalazione dovesse risultare vera, dunque, Selene starebbe prendendo in giro tutti a Uomini e Donne. Deianira, ovviamente, ci ha tenuto a chiarire di non avere nulla contro la giovane se fosse davvero omosessuale. Tuttavia, se avesse una relazione al di fuori degli studi di cinecittà, questo la renderebbe colpevole di aver infranto la prima regola fondamentale del talk show, ovvero, l’essere single.

Per il momento, la ragazza non ha proferito parola in merito lasciando i telespettatori a crogiolarsi in questo insormontabile dubbio. Selene sta condividendo come sempre sprazzi della sua vita quotidiana senza fare minimamente menzione dei pettegolezzi che stanno circolando in rete. Adesso non ci resta che attendere per vedere se la questione verrà discussa durante una prossima puntata.