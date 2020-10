DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di domenica 4 ottobre: la romantica sorpresa di Sanem a Can

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. In questi giorni il bel attore turco è nel nostro Pese per registrare una sorpresa a C’è Posta per Te e un’intervista a Verissimo.

Mentre cosa accadrà nella puntata in onda il 4 ottobre 2020 alle 16:15 prima di Domenica Live con Barbara D’Urso? Gli spoiler rivelano che Sanem porterà Can in un luogo speciale facendogli una bellissima sorpresa. Di cosa si tratta? nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Can comunica ad Emre di voler sposare Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 4 ottobre 2020, rivelano che Emre tornerà nella sua abitazione mentre il fratello maggiore sta armeggiando con le sue pietre lunari e degli attrezzi. Can informerà il congiunto del nuovo lavoro ottenuto anche grazie a Ceyda e il contabile gli farà presente che alla CEO della Compass Sport non sarà contenta della sue relazione con Sanem.

Il fotografo, però, gli dirà di voler convolare a nozze con l’Aydin. La risposta turberà molto l’ex di Aylin, quindi gli consiglierà di non agire solo per proteggere la giovane aspirante scrittrice dai pettegolezzi. Tuttavia gli comunicherà di amarla veramente e di voler condividere la vita con lei.

Sanem fa una sorpresa a Can

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Mevkibe non vorrà dire al marito Nihat che Sanem ha davvero una storia d’amore con Can. La donna sa perfettamente quanto il congiunto voglia proteggere le sue due figlie. Anche la giovane aspirante scrittrice non vorrà parlarne al genitore. Ma quest’ultimo si renderà conto che in casa c’è una situazione inusuale. Tuttavia la moglie negherà tutto, rassicurandolo. Purtroppo, però, il negoziante scoprirà tutto quando avrà una conversazione con la pettegola del quartiere Melahat e ovviamente lui rimarrà molto deluso.

Nella stessa puntata il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere Sanem che farà una romantica sorpresa alla persona che ama. Gli chiederà di andare con lei in un luogo molto speciale. Si tratta di una villa abbandonata da tempo dove da bambina si nascondeva lì per isolarsi e scrivere. Giunti sul posto, la Aydin gli donerà una piccola scatola con un mazzo di chiavi. Al suo interno c’è un biglietto che Sanem aveva scritto anni fa per quello che sarebbe stato l’uomo che un giorno avrebbe sposato.