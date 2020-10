Colpaccio al GF Vip, Parpiglia svela: “Trattative con Andrea Damante e Ignazio Moser” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata di Caca Chi, il format online del Magazine, Gabriele Parpiglia ha sganciato una bomba sul reality show condotto da Alfondo Signorini. Nello specifico, pare che Andrea Damante e Ignazio Moser siano in trattativa per entrare al GF Vip.

Il giornalista ha affermato che si tratta di una trattativa molto complessa che, tuttavia, potrebbe concludersi in modo positivo generando un vero colpaccio per il programma. Entrambi i protagonisti, infatti, hanno dei trascorsi alle spalle che continuano a generare molto sgomento in questo periodo.

La bomba di Parpiglia su Moser e Damante

Dopo i fratelli Onestini, i quali hanno comunicato di non essere più in lizza tra i potenziali concorrenti del GF Vip di quest’anno, Parpiglia ha svelato che Ignazio Moser e Andrea Damante potrebbero entrare in casa. Nel caso in cui le trattative andassero a buon fine, i due entrerebbero in qualità di unico concorrente e animerebbero sicuramente moltissimo le dinamiche del gruppo. I due, in questo periodo, stanno destando parecchia curiosità. Ignazio, dal canto suo, è stato al centro di gossip che riguardano la sua storia con Cecilia.

Dopo essersi lasciati e presi più volte, i due sembrerebbero essere tornati insieme. Situazione ben più complessa, invece, è quella di Andrea, il quale è ancora in bilico nella relazione con la De Lellis. Quest’ultima ha annunciato di non essere disposta a mettere in piazza,nuovamente i suoi sentimenti. Stavolta vuole risolvere in privato le questioni amorose. Sul web, però, in molti non vedono l’ora di scoprire cosa stia realmente accadendo tra i due. (Continua dopo il video)

L’altro spoiler sul GF Vip

Per queste ragioni, la partecipazione di Ignazio Moser e Andrea Damante al GF Vip potrebbe essere un vero asso nella manica per Signorini. Al momento, però, non vi è alcuna certezza a riguardo. Parpiglia, inoltre, nel corso della puntata di Casa Chi, ha aggiunto anche altre informazioni. Il giornalista ha parlato di Gabriel Garko e di quanto accaduto durante la puntata di venerdì scorso.

In merito a questo argomento, ha detto che in queste ore si sta valutando di far entrare nella casa più spiata d’Italia una persona molto vicina all’attore. Il protagonista di questo spoiler, però, ha esortato i suoi interlocutore a non fargli ulteriori domande in merito in quanto non può assolutamente svelare l’identità di questa persona misteriosa.