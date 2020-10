Il Paradiso delle signore trama 5 ottobre 2020: Nicoletta e Riccardo si rivedono

La trama della puntata di lunedì 5 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Nicoletta tornerà finalmente a Milano. La donna farà un giro per salutare tutte le persone che non vedeva da un bel po’ di tempo, e tra esse c’è, naturalmente, anche Riccardo.

I due non riescono a nascondere una palese gioia, ma anche tanto imbarazzo nell’incontrarsi dopo così tanto tempo. Marta e Vittorio, invece, dovranno abituarsi a trascorrere le giornate senza la piccola Anna. Marcello e Salvatore, dal canto loro, avranno più di un problema da affrontare.

L’incontro tra Nicoletta e Riccardo al Paradiso delle signore

La puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore comincerà con Gabriella, la quale si mostrerà molto reticente nei confronti di Roberta. Quest’ultima non riuscirà a comprendere per quale ragione la sua amica non sia ancora riuscita a lasciarsi andare con Marcello. Quest’ultimo sta facendo di tutto per provare a generare una reazione nella fanciulla, ma lei sembra frenata da qualcosa. A casa Cattaneo, intanto, sarà avvenuto il ritorno di Nicoletta. La protagonista farà un giro in città per riabbracciare tutti gli amici.

A tal proposito, si recherà al grande magazzino per incontrare le sue ex colleghe. Durante tale giro, la fanciulla incontrerò anche Riccardo. I due saranno molto felici di riabbracciarsi. Dopo poco, poi, Guarnieri andrà a casa della donna per poter riabbracciare finalmente la piccola Margherita. Questo ritorno improvviso lascerà alquanto spiazzato Riccardo, il quale non riuscirà a tenere il segreto con la sua furuta moglie.

Trama 5 ottobre: problemi per Marcello e Salvatore

A tal proposito, Riccardo confesserà a Ludovica di aver incontrato Nicoletta. L’ormai ex di Cesare, invece, si confiderà con sua madre Silvia in merito a ciò che prova per Guarnieri. Da tale conversazione emergerà che la protagonista non ha mai, in realtà, cancellato dal suo cuore il suo ex. Questa presa di coscienza potrebbe creare qualche intoppo al matrimonio tra Ludovica e Riccardo?

Nel corso dell’episodio del 5 ottobre del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Marta e Vittorio dovranno fare i conti con il ritorno alla vecchia routine, ovvero, quella da non genitori. La situazione, ovviamente, sarà molto pesante per i due. Momento molto delicato anche per Salvatore e Marcello, i quali dovranno risolvere il problema dei permessi. Se non riusciranno ad ottenere le autorizzazioni per restare aperti anche di sera, le sorti della caffetteria potrebbero essere segnate.