X-Factor 2020, Emma Marrone massacra il concorrente che sbadiglia: “Qui così non ci stai…”

Emma Marrone giudice di X Factor 2020

Come tutti ben sanno, dopo anni come direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi, quest’anno Emma Marrone è passata alla concorrenza. La cantante salentina insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton è un giudice di X Factor, talent show da anni inonda su Sky.

Una nuova esperienza lavorativa per l’ex di Stefano De Martino che sta dimostrando di essere una grande professionista anche in questo campo. Ma nelle puntata andata in onda giovedì 1° ottobre 2020, l’artista pugliese ha letteralmente perso le staffe con un aspirante concorrente. Per quale ragione? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Un aspirante concorrente sbadiglia dietro le quinte: Emma furiosa

Ebbene sì, Emma Marrone ha perso la pazienza a X Factor 2020. La cantante salentina ha chiuso le audizioni di questa nuova stagione del talent show di Sky agitando le acque. Il pubblico italiano non l’aveva mai vista così infuriata sul piccolo schermo. Ma per quale ragione è arrivata a tanto? La colpa della sua rabbia è stata causata da un concorrente che si chiama Alessandro.

Quest’ultimo per l’audizione si è presentato con un brano rock and roll, ma dietro le quinte si è messo a sbadigliare. Per caso era stanco, fame oppure non aveva dormito la notte precedente? Il motivo non lo sappiamo, la cosa certa è che la sua iniziativa ha fatto salire il sangue al cervello alla giudice del programma. Infatti la Marrone lo ha richiamato all’ordine facendogli una bella ramanzina.

Emma Marrone rimprovera Alessandro

Chiamando in causa Alessandro, giovane concorrente di X Factor 2020, la giudice Emma Marrone visibilmente irritata ha detto: “Questo lavoro è fatto di attese, di orari tardi e magari la mattina dopo ti devi svegliare presto. Quindi se vieni qua devi venire con gli occhi di fuori e con la fame di dire sono qua e voglio fare questo. Invece vieni qua e sbadigli come se ci stessi facendo un favore”.

A quel punto il diretto interessato ha chiesto scusa a lei, agli altri professionisti e tutti coloro che lo seguivano da casa. Tuttavia la cantante salentina non si è fatta trasportare dalla emotività dandogli un si, mentre Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton non lo hanno fatto passare. Di conseguenza la corsa del ragazzo si è fermata lì. Ci riproverà il prossimo anno?