Uomini e Donne, ex corteggiatore contro il programma: “Non è tutto oro quello che luccica” (FOTO)

Ludovico Ciotti, ex corteggiatore di Sophie di Uomini e Donne, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro il programma a seguito dell’eliminazione. Il ragazzo, in effetti, non ha avuto un percorso molto roseo dato che, sin dal primo momento, si è scontrato con molti presenti, tra cui la conduttrice.

Ad ogni modo, Sophie ha deciso di non tenerlo e lo ha mandato a casa. A quel punto lui, preso dalla rabbia probabilmente, ha sbottato sui social contro il programma ed ha fatto delle illazioni alquanto pesanti.

Lo sfogo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Il nuovo format di Uomini e Donne prevede anche che nel caso in cui due protagonisti diano luogo ad esterne con scarsi contenuti, esse non verranno mandate in onda. Questa decisione, presa da Maria De Filippi, ha indispettito alcuni dei presenti in studio, tra cui Ludovico. Quest’ultimo, nel corso di una delle ultime puntate, è stato mandato via, reagendo anche in modo parecchio pesante.

L’ex corteggiatore di uomini e Donne non ha preso di buon grado la decisione di Sophie di mandarlo via ed ha provato a far cambiare idea alla ragazza. Non riuscendoci, però, il giovane ha lasciaro lo studio ed ha proseguito il suo sfogo sui social. Attraverso una IG Stories, attualmente non più presente sul suo profilo, il ragazzo ha detto che nel programma non sia tutto oro quello che luccica. Inoltre, ha voluto esprimere anche il suo parere in merito alle esterne fatte con la tronista. (Continua dopo la foto)

Ludovico e le esterne con Sophie

Nel corso del suo sfogo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto di aver dato luogo a delle esterne bellissime con la Codegoni, che forse erano troppo perfette per essere mandate in onda. Inoltre, lui è convinto di aver vissuto dei momenti importanti con la ragazza. Per questo continua a non comprendere il motivo per il quale lei abbia deciso di porre fine alla loro conoscenza.

Il ragazzo, poi, ha spiegato di non essere venuto a Uomini e Donne con l’intenzione di avere visibilità. Le motivazioni che lo hanno spinto a prendere parte al programma risiedono nel fatto che aveva voglia di cimentarsi in una nuova esperienza e sarebbe stato felice di trovare una compagna in grado di fargli provare belle emozioni. Così non è stato, ragion per cui, continuerò ad andare avanti come ha sempre fatto.