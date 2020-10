Belen Rodriguez vuota il sacco su Barbara D’Urso: il motivo della loro lite

Belen Rodriguez si confessa a 360 gradi a Il Fatto Quotidiano

Da qualche settimana Belen Rodriguez è impegnata alla conduzione insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, alla nuova edizione di Tu sì que vales. Di recente la modella argentina ha rilasciato una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano confessandosi a 360 gradi. Infatti, oltre alla sua vita privata con l’ennesima rottura con Stefano De Martino, la 36enne ha menzionato anche Giulia De Lellis e Barbara D’Urso.

Con quest’ultima in passato ci sono stati dei dissapori e oggi finalmente conosciamo le ragioni. La soubrette ha tenuto a precisare che con l’influencer laziale non ha alcun tipo di problema, visto che non si sono mai viste di persona. Mentre con Lady Cologno, la madre di Santiago ha avuto una lite un po’ di anni fa, quando la sud americana era fidanzata con Fabrizio Corona.

La modella argentina svela la causa dei dissapori con Barbara D’Urso

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Belen Rodriguez, attualmente impegnata con la conduzione di Tu sì que vales ha detto la sua su Barbara D’Urso. Chiamata in causa dal giornalista, la showgirl argentina ha detto: “Barbara? Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio. Lei se l’è presa perché l’ho mandata a quel paese a Le Iene? C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei”.

Poi la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha detto espressamente che non apprezza i suoi programmi ma li rispetta,. Quindi ha definito Carmelita una grandissima professionista che fa il suo lavoro e secondo lei il suo ruolo lo copre alla perfezione.

Belen Rodriguez non ha avuto nessuna lite con Giulia De Lellis

Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista de Il Fatto Quotidiano, Belen Rodriguez ha menzionato anche un’altra influencer molto seguita. Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Mesi fa sul web era iniziata a girare la voce di un possibile contrasto tra le due a causa di video tutorial di make up su Instagram.

Chiamata in causa sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la modella sud americana ha asserito: “Con Giulia non ho alcun problema, non la conosco personalmente”. Le due donne hanno condiviso solamente una cena tre anni fa, dopo l’esperienza dell’ex di Damante al GF Vip con Jeremias e Cecilia Rodriguez. Infine Belen ha parlato anche del suo rapporto naufragato col ballerino napoletano Stefano De Martino.