Uomini e Donne puntata oggi pomeriggio: Aurora tronca una storia, nuove ragazze per Nicola

Dopo il fine settimana torna nuovamente Uomini e Donne e nella puntata di oggi, lunedì 5 ottobre, assisteremo ad altri esilaranti colpi di scena. Aurora si siederà al centro dello studio e dirà di voler troncare una relazione.

Per quanto riguarda Nicola, invece, il cavaliere è uscito in esterna con Veronica, ma in studio riceverà tre belle sorprese. Delle nuove ragazze, infatti, scenderanno per corteggiarlo.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne: la scelta di Jessica

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà molto degli over. L’ultima puntata andata in onda è stata incentrata su Gemma e su Jessica. La prima ha troncato la relazione con Paolo, in quanto quest’ultimo ha dichiarato di non essere più interessato a lei in quanto incompatibili caratterialmente. Per quanto riguarda la seconda, invece, Jessica ha fatto una scelta a sorpresa. Maria De Filippi ha semplicemente mandato in onda un filmato in cui è stata mostrata una conversazione intercorsa tra la tronista e Davide durante un ballo.

Entrambi sembravano molto presi, soprattutto lei ha lasciato chiaramente intendere di provare qualcosa per il ragazzo. Dopo tale filmato, la tronista ha speso due parole per spiegare cosa stesse provando in quel periodo e poi ha confessato di essere pronta alla scelta. Davide le ha detto di si e i due si sono cimentati in un ballo, senza petali e senza bacio. (Clicca qui per il video)

Spoiler puntata di oggi: corteggiatrici per Nicola

Quella di oggi pomeriggio, invece, sarò una puntata di Uomini e Donne incentrata un po’ di più sugli over. La conduttrice chiamerà al centro dello studio Aurora. La donna dirà di essere intenzionata a troncare la relazione con un corteggiatore. Dopo un po’ di dibattito, la parola passerà ad Armando. Il napoletano continuerà con il suo spregiudicato corteggiamento verso Jessica. Quest’ultima, però, proseguirà nella conoscenza anche di Gianluca. A fine dibattito, però, la dama sceglierà di ballare con il napoletano.

Nicola Vivarelli, invece, sta frequentando Veronica e tra i due sembra che stia procedendo a gonfie vele. La conduttrice, però, l’informerà dell’arrivo di nuove spasimanti per lui. Tre ragazze, infatti, faranno il loro ingresso in studio e diranno di essere lì per conoscerlo. Il ventiseienne, però, dopo averle ascoltate con educazione, le saluterà in quanto non interessato a nessuna di loro. Molto probabilmente, il ragazzo si è invaghito di Veronica e non è disposto a soffermarsi su altre conoscenze.