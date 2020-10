Gabriel Garko, tutta la verità a Verissimo: ‘La mia prima storia d’amore è stata con Riccardo, con Gabriele Rossi è finita, con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco era solo finzione’

L’attore ha parlato a cuore aperto davanti a Silvia Toffanin rivelando tutta la verità sulla sua sessualità e sulla sua vita. Ecco in anteprima le sue rivelazioni

Gabriel Garko si svela a Verissimo: il peso della sua sessualità

La scorsa settimana Gabriel Garko è andato al Grande Fratello Vip per sostenere ciò che hanno rivelato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due attori avevano parlato di minacce, incidenti, suicidi, che coinvolgevano il loro gruppo di lavoro. Ma la diffida mandata a Mediaset da parte di Alberto Tarallo (capo sceneggiatore della Ares Film) ha impedito all’attore di parlarne.

Lui, però, non ha fatto mancare il suo pieno supporto a Adua. Non solo, ma ha anche confessato che la loro storia è stata una finzione. Non ha fatto nomi e alla fine ha detto indirettamente di essere gay, parlando dell’ormai famoso “segreto di pulcinella“.

Ebbene, Gabriel ne ha parlato a cuore aperto con Silvia Toffanin a Verissimo. L’attore ha confessato di non poter dire di essere gay semplicemente perchè credeva che non avrebbe potuto fare l’attore. Il sistema imponeva certe regole ed è entrato in un gioco più grande di lui che alla fine lo ha incastrato.

Le storie finte e le storie vere

In questi anni Gabriel Garko si è costruito l’immagine di latin lover, grande amatore delle donne, ma in realtà tutte le sue storie d’amore di cui tutti hanno letto non erano vere. Con Eva Grimaldi, ad esempio, ha vissuto per molto tempo, ma tra loro non ci sono mai stati rapporti intimi. Gabriel ha detto di averla amata tanto, si sono sostenuti e aiutati a vicenda. Anche con Adua la storia era finta e ha fatto quell’intervento al GF Vip per liberarla dal peso di doverlo coprire ancora.

La verità è che l’attore ha vissuto la sua prima vera storia d’amore con Riccardo e ha vissuto con lui per 11 anni. Però, lui faceva finta di essere un amico, faceva finta di andarsene alla fine delle serate e anche nelle vacanze erano sempre in gruppo. Anche con Gabriele Rossi c’è stata una relazione che adesso è finita, ma sono rimasti ottimi amici. Per il momento Gabriel sta frequentando una persona con la quale si trova molto bene e adesso è felice di poter farsi conoscere dalle persone per quello che è realmente.

La sua famiglia, infatti, ha sempre saputo la verità, l’ha sempre sostenuto e, probabilmente, senza l’appoggio dei genitori e delle sue sorelle non sarebbe riuscito ad andare avanti e ad arrivare a questo punto, libero da ogni maschera. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni molto forti?