Il Paradiso delle signore spoiler 6 ottobre: Umberto trova Adelaide, Flavia minaccia Silvia

Martedì 6 ottobre assisteremo ad un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale episodio accadranno due colpi di scena. Il primo riguarderà il ritorno a Milano di Flavia Brancia. La donna arriverà in città in vista del matrimonio tra sua figlia e Riccardo.

Il secondo evento degno di nota, invece, riguarderà Adelaide. Umberto contatterà i suoi figli e li informerà di essere riuscito a trovare la contessa, per tale ragione, i due torneranno molto presto a casa.

Aggiornamenti su Adelaide al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore avremo, finalmente, delle informazioni sulla contessa Adelaide. La donna era sparita durante il viaggio di nozze con Achille e aveva mandato una richiesta di aiuto segreta a Umberto. Quest’ultimo, per fortuna, era riuscito ad intercettare il messaggio ed è subito partito alla volta di New York per salvare sua cognata. Per giorni, però, il commendatore non ha fatto trapelare notizie su cosa stesse accadendo.

L’attesa, però, sta per finire. Umberto chiamerà i suoi figli e li informerà del fatto che è riuscito a trovare Adelaide e i due torneranno presto a Milano. Intanto, Vittorio deciderà di fare una sorpresa a Marta per rendere meno dolorosa la separazione dalla piccola Anna. Su di un altro versante, invece, vedremo che Gabriella non riuscirà a tenere ancora il segreto con Roberta. La fanciulla starà per confessarle ciò che è accaduto con Cosimo.

Spoiler 6 ottobre: Flavia minaccia Silvia

Quest’ultimo, dal canto suo, riuscirà a ricucire il rapporto con Riccardo. Il giovane Guarnieri si troverà ad avere anche un altro importante chiarimento. Come già anticipato, infatti, nella puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Nicoletta tornerà a Milano. La fanciulla incontrerà tutte le persone care, ma il confronto più interessante lo avrà con Riccardo. Nel corso della chiacchierata, infatti, la Cattaneo rivelerà al suo interlocutore come siano andate realmente le cose quando lasciò Milano insieme a Cesare e Margherita.

Altro ritorno inatteso sarà quello di Flavia. La donna si recherà immediatamente a casa di Silvia. Il loro incontro, però, sarà tutt’altro che sereno. La Brancia, infatti, intimerà alla sua interlocutrice di tenere a bada Nicoletta in modo da impedirle di compromettere il matrimonio tra sua figlia e Riccardo. Purtroppo, però, sarà troppo tardi, tra i due si è già riaccesa la passione.