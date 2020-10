Belen Rodriguez vuota il sacco e svela se guadagna più a Tu sì que vales o su Instagram

Belen Rodriguez si confessa a Il Fatto Quotidiano

Nelle ultime quattro settimane Belen Rodriguez è impegnata alla conduzione di Tu si que vales, varietà del sabato sera di Canale 5. Il programma riesce a battere con facilità Ballando con le Stelle 15, trasmesso su Rai Uno e guidato da Milly Carlucci. Di recente la soubrette argentina ha rilasciato una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano, aprendo il suo cuore e facendo delle confessioni inedite.

Oltre a parlare del suo ex marito Stefano De Martino, ha menzionato Maria De Filippi, Giulia De Lellis e Barbara D’Urso. Inoltre la modella sud americana è stata messa davanti ad una domanda diretta: “Guadagna più con i social network oppure comanda ancora la vecchia televisione?”. Cosa avrà risposto la diretta interessata?

La soubrette argentina guadagna più in tv o sui social?

Ricordiamo che Belen Rodriguez ha quasi dieci milioni di followers sul suo account Instagram, per essere precisi 9 milioni e 700 mila seguaci. Mentre da ben otto anni è la padrona di casa del sabato sera di Canale 5. Inizialmente con Italia’s Got Talent e dal 2014 con Tu sì que vales.

Chiamata in causa dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, la showgirl argentina ha dichiarato: “Il mio guadagno principale è la televisione. Inutile nascondere che il digital è la nuova vetrina e bisogna accettare i cambiamenti. Ci lavoro e sinceramente anche quello per me è un grande guadagno considerando il seguito che ho”.

Belen Rodriguez parla di Tu sì que vales

La lunga intervista per Il Fatto Quotidiano si è spostata sulla conduzione di Tu sì que vales, programma che conduce sulla rete ammiraglia Mediaset da ben sei anni. A tal proposito, Belen Rodriguez ha detto che non smette mai di stupirsi. “Credo di essere molto fortunata a far parte di questo show, prima forse lo capivo meno, ora apprezzo veramente tanto il mio lavoro. Le ore spese sul palco mi rendono felice perché questo lavoro mi dà tantissima adrenalina. Oltre a Maria, ringrazio Sabina Gregoretti e l’intero gruppo di lavoro”.

Poi l’ex di Stefano De Martino ha ringraziato Teo Mammuccari che le ha insegnato un sacco di cose, Rudy Zerbi per la sua capacità di mettersi in gioco, mentre Gerry Scotti è unico. “Sabrina è una meraviglia della natura e i miei compagni di viaggio Alessio e Martin che sono speciali”, ha concluso la 36enne sud americana.