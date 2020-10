Can Yaman in Italia, Giovanni Ciacci vuota il sacco: “L’ho frequentato e…”

Giovanni Ciacci ha incontrato Can Yaman a Milano

Qualche giorno fa Can Yaman è atterrato nel nostro Paese, prima a Roma e poi Milano, ricevendo un affetto e un calore unico da parte delle fan italiane. Il bel 30enne ha spopolato prima in Turchia e poi da noi con le soap opera Bitter Sweet – Ingredienti D’amore e poi DayDreamer – Le Ali del Sogno, attualmente in onda su Canale 5. Il collega di Demet Ozdemir è tornato per realizzare una sorpresa nella nuova edizione di C’è Posta per Te, in onda a gennaio con Maria De Filippi.

Ma anche un’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin che verrà trasmessa sabato 10 ottobre 2020. A Ogni Mattina, l’opinionista Giovanni Ciacci ha confessato di aver incontrato Can negli studi di Mediaset e di aver letto molti messaggi che le fan gli hanno inviato. “In questi giorni mi è capitato di frequentare l’attore turco Can Yaman e vi vorrei far vedere cosa succede…“, ha confessato l’esperto di moda.

Giovanni Ciacci parla dei messaggi che le fan italiane mandano a Yaman

Ebbene sì, scatenando l’invidia di molte fan, a Ogni Mattina, Giovanni Ciacci ha confessato di aver incontrato CanYaman a Cologno Monzese. A detta del noto opinionista, il bel trentenne turco a miglia di fan che fanno molta fatica a contenersi. Senza giri di parole, l’esperto di moda e frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso ha letto molti messaggi che le spasimanti inviano al professionista.

L’uomo ha detto che molti di essi sono molto piccanti, infatti si spingono oltre. “Vorrei farvi vedere cosa gli scrivono su quei messaggi, cosa gli si propone. Io l’ho visto con i miei occhi, quindi lo posso confermare”, ha dichiarato Ciacci nel programma mattutino in onda su Tv8.

Can Yaman a Roma e poi Milano

Qualche giorno fa Can Yaman è giunto nel Bel Paese per realizzare una sorpresa ad una sua fan accanita. Una persona che precedentemente ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te. Ma non è finita qui, infatti il bel trentenne dopo la Capitale si è recato a Milano, precisamente a Cologno Monzese, per effettuare un’intervista con Silvia Toffanin per Verissimo.

Una chiacchierata che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere sabato prossimo a partire dalle 16. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha fatto una serie di domande all’attore, sia della vita priva che professionale.