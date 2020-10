L’attacco dei giganti: il capitolo 134 uscirà il 9 novembre

Il capitolo 134 de L’attacco dei giganti uscirà il prossimo 9 novembre sul numero 12 della rivista Bessatsu Shonen Magazine. A ufficializzarlo è stata la casa editrice Kodansha. Proseguono le avventure di Eren e dei suoi compagni nel mondo dark-fantasy creato dal talentuoso mangaka 34enne Hajime Isayama. Il manga è oramai prossimo alla conclusione. Al momento rimaniamo in attesa di un’ulteriore conferma della pubblicazione del capitolo sulla rivista giapponese.

L’attacco dei giganti: dal manga all’anime

L’attacco dei giganti è un manga shonen scritto e disegnato da Hajime Isayama dal 9 settembre 2009. Da tale data, il fumetto è serializzato sulle pagine della rivista Bessatsu Shonen Magazine. Attualmente, l’opera è formata da 32 volumetti. Come informa Mangaforever, il volume 32 dovrebbe uscire in Giappone nel corso di Gennaio 2021.

Il manga di Hajime Isayama ha dato vita a tre stagioni animate (l’ultima, in corso di lavorazione, uscirà a dicembre), videogiochi, manga spin-off, due film live-action, film animati che riassumono la storia, romanzi e activity book. La quarta stagione si intitola L’attacco dei giganti – The final season e trasporrà l’arco finale della storia. A produrla è lo studio Mappa. È in lavorazione, inoltre, un live-action hollywoodiano diretto da Andy Muschietti (The Flash, IT) ma attualmente non sappiamo la data di uscita esatta.

Il manga in Italia

Il manga de L’attacco dei giganti è edito in Italia dalla Planet Manga in fumetteria, edicole e librerie, sia in volumetti di formato standard, che in quelli di grande formato (la colossal edition). La sottoetichetta della Panini Comics ha pubblicato anche alcuni spin-off manga de L’attacco dei giganti, come Before the fall e i romanzi (light-novel) ispirati all’opera di Hajime Isayama. L’anime de L’attacco dei giganti è pubblicato da Dynit sia in dvd che bluray. La serie animata è disponibile gratuitamente su VVVVID.

Cambia lo studio di produzione per l’anime

L’ultima stagione de L’attacco dei giganti subirà una modifica non di poco conto, in quanto sarà animata dallo studio Mappa. A lavorare sulle precedenti stagiono era stato, invece, Wit Studio. Come informa Everyeye, questo cambiamento ha destato poca fiducia intorno al risultato finale della final season.

Con il cambio di staff, ben pochi professionisti che hanno preso parte alle stagioni precedenti, parteciperanno alla produzione dell’arco finale de L’attacco. Tra queste menzioniamo Hiroyuki Sawano (che in passato ha lavorato alle musiche dell’anime assieme a Kohta Yamamoto) e Shuhei Yabuta. Quest’ultimo è già conosciuto per il suo lavoro di direttore del 3DCG delle prime tre stagioni del cartone animato.