GF Vip, Tommaso smaschera Adua dopo a puntata: “In albergo mi ha detto che Massimiliano è gay” (VIDEO)

Continua il caos nella casa del GF Vip a causa delle dichiarazioni che Adua ha fatto su Massimiliano e sulla questione è intervenuto nuovamente Tommaso Zorzi. Tutto è nato da un filmato, mandato in onda durante la puntata di ieri del reality show, in cui la Del Vesco ha confessato a Dayane e Matilde che Morra fosse omosessuale.

L’attrice, però, durante la puntata ha negato tutto ed ha ribadito di non aver mai pronunciato quella frase, ma di aver detto solo che il suo ex fosse uno stratega. A portare alla luce altri fatti, però, ci ha pensato Tommaso. Il concorrente ha rivelato il contenuto di una conversazione intercorsa tra lui e la Del Vesco prima di entrare in casa.

Le parole di Adua su Massimiliano

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Adua è stata presa di mira in quanto accusata di aver divulgato un’informazione molto privata su Morra. Analizzando il filmato della chiacchierata tra lei, Matilde e Dayane, la produzione ha notato che la ragazza avesse detto: “è gay”. Alfonso Signorini, allora, le ha chiesto spiegazioni durante la diretta, ma Adua ha negato tutto ed ha detto di non aver mai fatto simili allusioni. La sua versione, però, ha cominciato a fare acqua da tutte le parti.

Dayane ha lasciato intendere di aver mentito per difendere la Del Vesco, in quanto sua amica. Matilde, invece, non ha saputo cosa dire durante il collegamento. Ad ogni modo, a gettare un po’ di pepe sulla questione è stato Tommaso, il quale ha confessato in diretta al GF Vip che Adua gli ha detto palesemente che Massimiliano fosse gay. In studio di è alzata una standing ovation per l’influencer, ma il bello è accaduto più tardi.

La confessione di Tommaso dopo la puntata del GF Vip

Dopo la diretta, infatti, Zorzi si è confrontato con il diretto interessato ed ha aggiunto altri interessanti dettagli. Tommaso ha spiegato a Massimiliano che, prima di entrare al GF Vip, Adua gli ha parlato esplicitamente dell’omosessualità dell’attore. Morra è rimasto basito ed ha chiesto al suo interlocutore di essere più esplicito.

A quel punto, l’influencer ha detto che tale confessione sarebbe stata fatta in hotel dalla ragazza durante il periodo di isolamento. Massimiliano ha detto che gli risulta molto strano in quanto Adua, più di chiunque, dovrebbe sapere che lui non è affatto gay dato che sono stati insieme per due anni. (Clicca qui per il video)