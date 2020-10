Oroscopo 4 ottobre 2020, classifica: Sagittario in pole position, Capricorno un po’ insicuri

La classifica dell’Oroscopo del 4 ottobre pone i Sagittario in prima posizione. Cancro e Capricorno, invece, devono aspettare che passi la bufera

Previsioni 4 ottobre primi sei segni

1 Sagittario. Oggi potreste ricevere qualche sorpresa o risposta interessante. Tenete gli occhi ben aperti soprattutto sul lavoro, in quanto potrebbero arrivare delle proposte degne di nota. In amore vi sentite dinamici e piedi di spirito d’iniziativa. I rapporti monotoni non fanno certamente al caso vostro.

2 Toro. Terza posizione per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 4 ottobre prospetta una giornata molto tranquilla e appagante dal punto di vista emotivo. Siete in sintonia con il partner, pertanto, è il momento giusto di risolvere qualche piccolo disguido. Nel lavoro, invece, siete attenti e meticolosi.

3 Acquario. I nati sotto questo segno affronteranno una giornata all’insegna del successo. Tutto quello in cui vi cimenterete ha ottime possibilità di andare a buon fine. Ad ogni modo, cercate di non prendervi troppo gioco della fortuna. In amore siete determinati e desiderosi di vivere una nuova esperienza.

4 Pesci. In questo momento cercate di pensare solo a voi stessi e a ciò che vi fa stare bene. Questo atteggiamento non sempre è sintomo di egoismo, ma è istinto di sopravvivenza. Inseguite i vostri sogni perché in questo periodo sono molto favoriti i nuovi inizi e le nuove avventure.

5 Ariete. La giornata odierna potrebbe celare qualche insidia. Le persone che vi circondano potrebbero farvi perdere tempo e pazienza, specie in amore è una cosa che non digerirete facilmente. State alla larga dalle discussioni e non vi esponete troppo.Nel lavoro siete intraprendenti e audaci, qualità che vengono sempre premiate in transiti come questo.

6 Vergine. Se le cose non vanno esattamente come vi eravate immaginati, non dovete farne un dramma. Cercate di tirare fuori il buono da ogni situazione e adattatevi ai cambiamenti. In campo lavorativo potreste trovarvi ad affrontare nuove sfide e nuovi incarichi.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Leone. Qualche volta è anche il momento di accontentarsi. Per indole siete sempre spronati a migliorare e ad esigere il massimo da voi stessi e dalle persone che vi circondano. Essere alla continua ricerca di un qualcosa, però, potrebbe portarvi a diventare infelici e insoddisfatti.

8 Bilancia. L’Oroscopo di oggi vi esorta a non agire in modo troppo affrettato. Se vi trovate dinanzi una scelta, datevi il giusto tempo per non commettere una sciocchezza. In amore vivrete un momento di tranquillità, non compromettete questo equilibrio raggiunto per delle futilità.

9 Gemelli. In questo momento vi conviene essere creativi. Non sempre le cose vanno nella direzione che vi eravate immaginati e questo potrebbe farvi perdere le staffe. Ad ogni modo, cominciate ad entrare nell’ottica che gli impedimenti possono anche trasformarsi in giovamenti.

10 Scorpione. Nel corso della giornata odierna ci sarà una certa tendenza a categorizzare le persone. Questo vi fa correre il rischio di essere troppo superficiali. Cercate di non soffermarvi solo sulle apparenze e andate oltre. Questo non è il momento giusto per confrontarsi con gli altri, meglio prima fare un’analisi introspettiva.

11 Cancro. L’Oroscopo del 4 ottobre vi esorta a mantenere la calma. Oggi potreste avere la voglia di chiudervi in voi stessi eludendo il mondo che vi circonda. Questa tendenza, però, potrebbe portare ad acuire ulteriormente eventuali problemi già esistenti. Prendete di petto le situazioni e affrontatele senza timore.

12 Capricorno. Spesso vi ostinate a ricercare sempre l’approvazione del prossimo, non sempre, però, la si potrà ottenere. Proprio per tale motivo, fareste bene a lasciare che le cose seguano il loro corso. Inseguite solo i vostri obiettivi e non soffermatevi su ciò che gli altri vorrebbero vedere in voi.