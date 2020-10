Avere mai visto dove vive Elisabetta Gregoraci? Un appartamento super lussuoso a Monte Carlo (FOTO)

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5

Una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda, senza ombra di dubbio è Elisabetta Gregoraci. In queste tre prime settimana di programmazione, la soubrette calabrese ha fatto varie confessioni, sia sulla sulla sua vita privata, ma anche sul suo lavoro lasciando il pubblico senza parole.

Tra queste, anche il rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore. Dopo il divorzio dal noto imprenditore avvenuto circa tre anni fa, la conduttrice di Battiti Live è rimasta ad abitare nel Principato di Monaco insieme al figlioletto Nathan Falco.

Ecco dove vive la soubrette calabrese

Dopo aver archiviato il suo matrimonio con Flavio Briatore, la bella Elisabetta Gregoraci è voluta rimanere a vivere a Monte Carlo insieme al piccolo Nathan Falco, figlio avuto dall’ex manager della Formula 1. L’appartamento dell’ex coppia è abbastanza lussuoso e si trova nel cuore del Principato di Monaco. Dalle foto che la concorrente del Grande Fratello Vip 5 posta su Instagram è possibile notare alcuni dettagli della sua meravigliosa dimora. Ad esempio, gli interni sono in bianco e nero, e del nedesimo coloro i vari arredamenti, come il divano in pelle bianca del zona giorno, oppyre il tavolo da pranzo nero e sedie di design.

All’interno della casa si possono vedere tante opere d’arte appese alle pareti. Per quanto riguarda la stanza da letto, i colori predominanti sono il bianco, nero e grigio. Ma è presente anche il rosso delle abat jour da comodino. Ovviamente non poteva mancare la cabina armadio in cui la conduttrice di Battiti Live conserva tutti i suoi vestiti e accessori come scarpe e borse. (Continua dopo le foto)

Le dichiarazioni di Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì, stanno facendo discutere le affermazioni che l’ex marito Flavio Briatore ha rilasciato nei confronti di Elisabetta Gregoraci. L’ex manager di Formula 1, infatti, ha detto la sua sul rapporto che si è venuto a creare tra la madre di suo figlio Nathan Falco e l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Petrelli.

“Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?“, ha dichiarato l’imprenditore.