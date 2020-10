Il dramma di Rosalinda Celentano, la confessione sul tumore: “Mi hanno tolto tutto”

Rosalinda Celentano parla del suo tumore

La programmazione della 15esima edizione di Ballando con le Stelle sta proseguendo senza intoppi. Ricordiamo, infatti, che dopo il rinvio per l’emergenza sanitaria, ad una settimana dall’avio nella squadre erano presenti due positivi al Covid-19.

Una delle coppie che fanno parlare molto è quella composta da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. Sul web le hanno menzionato tantissimo perché creava dei dubbi vedere ballare insieme due donne. Dichiarazioni rispedite al mittente visto che in molti si sono ricreduti.

Prima dell’esibizione prevista per sabato 3 ottobre 2020, la figlia del Molleggiato e di Claudia Mori è stata protagonista di un momento molto commovente. In pratica, la padrona di casa dello show Milly Carlucci ha chiesto alla regia di mandare in onda un filmato in cui la ragazza ha parlato del tumore che l’ha colpita e che per fortuna è riuscita a sconfiggere. “Io ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto poi mi volevano rifare, però io non ho voluto“, ha dichiarato la Celentano.

Lo sfogo dell’attrice a Ballando con le Stelle 15

Le dichiarazioni di Rosalinda Celentano a Ballando con le Stelle 15 hanno coito moltissimo il pubblico da casa e i presenti in studio. Il video in cui la figlia del Molleggiato ha parlato del tumore che aveva fino a qualche tempo fa era ricco di parole molto profonde. L’attrice ha precisato in diretta che la presenza del cancro non ha per niente modificato il suo stile di vita.

“Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene”, ha dichiarato la concorrente del talent show di Rai Uno. Infine, quest’ultima ha voluto dare un consiglio a tutto coloro che hanno passato il suo stesso calvario: “Non passare la vita a massacrarsi”.

Il messaggio di Rosalinda Celentano al pubblico

Prima della sua esibizione a Ballando con le Stelle 2020, Rosalinda Celentano nella clip mandata in onda sabato 3 ottobre si ritiene una persona ingrata rispetto alla vita. Ma non è finita qui, infatti la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti i telespettatori che la guardavano da casa. “Io non avendo mai avuto un rapporto col mio corpo, non mi sono mai fisicamente piaciuta”, ha spiegato l’attrice nel talent di Rai Uno danza a coppia con Tinna Hoffman.