Alessandra Mussolini getta la mascherina a Selvaggia Lucarelli: “Riprenditela, c’è una pandemia in corso” (FOTO)

Nuovo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

Ennesimo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli nella terza puntata di Ballando con le Stelle 15, in onda sabato 3 ottobre 2020. Le due donne da quando è partito il programma se le sono dette di santa ragione e sembra che a Domenica In si fosse arrivati ad una tregue. Purtroppo no, nel nuovo appuntamento la giudice del talent show e la Parlamentare hanno avuto una nuova discussione in diretta.

Ad un certo punto la politica campana ha tirato fuori la mascherina protettiva con su stampato il divieto di sosta e se l’è messa in segno di protesta contro la blogger. Ma non è finita qui, infatti la Mussolini se l’è strappata dalla bocca gettandola sul banco dei giurati, ma la Lucarelli l’ha rimproverata davanti a tutti dicendole: “Riprenditela, non è igienico fare così”. (Continua dopo la foto)

La Parlamentare campana getta la mascherina alla storica giudice di Ballando con le Stelle 15

Ovviamente il battibecco tra le due donne a Ballando con le Stelle 15 non è terminato qui. Alessandra Mussolini rivolgendosi alla giurata Selvaggia Lucarelli ha detto che non le importava nulla di aver buttato la mascherina sul banco.

“Dovrebbe importartene invece, perché c’è una pandemia in corso. Se evitassi tutto quello che c’è intorno a te, l’esagerazione della quale ti circondi, potresti fare un ballo dignitoso, più onesto”, ha consigliato la blogger alla Parlamentare. Ovviamente quest’ultima non ha per niente gradito il consiglio della giudice, replicando in questo modo: “Cosa c’è attorno a me? Vedi volgarità? C’è solo voglia di divertirmi!”.

Tensione a Ballando con le Stelle 2020

Durante il botta e risposta nella puntata di Ballando con le Stelle 15 in onda sabato 3 ottobre 2020, Alessandra Mussolini non ha per niente digerito il fatto che Selvaggia Lucarelli l’ha definita una ‘vaiassa’.

A tal proposito la nipote del Duce in diretta ha detto che è qualcosa di molto grave. Ma la nota blogger non si è spostata di un millimetro, anzi ha rincarato la dose dicendo alla rivale: “Allora vai a ballare nei salotti viennesi!”. Di certo nella prossima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci ci saranno altre scintille tra le due donne.