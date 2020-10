Tommaso Zorzi al GF Vip 5 svela perché non parla più con Aurora Ramazzotti (FOTO)

Tommaso Zorzi parla del litigio avuto con Aurora Ramazzotti

Senza ombra di dubbi uno dei concorrenti più attesi del Grande Fratello Vip 5 è Tommaso Zorzi, che all’interno della casa di Cinecittà di certo non passa inosservato. Negli ultimi giorni l’ex protagonista di ‘Riccanza’ ha fatto una confessione molto importante sulla sua vita privata. Mentre si trovava in ‘cucurio’ con la coinquilina Myriam Catania, il ragazzo ha reso noti i motivi del suo allontanamento da Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros e Michelle Hunziker.

Per tutti coloro che non erano a conoscenza, i due erano migliori amici dei tempi del liceo e da qualche tempo ad oggi, non si rivolgono più la parola. La ragione scatenante di questo improvviso distacco sarebbe riconducibile al comportamento che la fidanzata di Goffredo Cerda avrebbe avuto nei confronti dell’attuale gieffino Zorzi durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. (Continua dopo la foto)

La ragione del loro allontanamento

Durante un confronto con Myriam Catania all’interno del ‘cucurio’ del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha menzionato Aurora Ramazzotti. Mentre quest’ultima trascorreva la quarantena con i suoi familiari, ma anche col fidanzato Goffredo Cerda e l’amica Sara Daniele, non avrebbe avuto molte attenzioni per l’amico che era da solo nel suo appartamento di Milano. A questo però, l’influencer meneghino, ha dichiarato un altro retroscena che avrebbe portato i due a chiudere questa lunga amicizia.

Il fidanzamento di Aurora con Goffredo risiederebbe quindi nella paura, del gieffino, di essere abbandonato. “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha detto Tommaso.

Aurora Ramazzotti entrerà al GF Vip 5 per avere un chiarimento con Zorzi?

Parlandone pubblicamente al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha fatto intendere la sua intenzione di fare pace con Aurora Ramazzotti. La notizia del loro clamoroso allontanamento era stata diffusa su tutti i siti e sui social network la scorsa estate, ma dai diretti interessati non era mai stata data nessuna dichiarazione.

Con molta probabilità l’influencer meneghino, chiuso all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto modo di riflettere molto e capire quello che è accaduto durante il lockdown. Per caso nei prossimi giorni vedremo la figlia di Michelle Hunziker entrare al Gf Vip per chiarire con lui?