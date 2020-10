Can Yaman di DayDreamer a Milano: cena con Federico Fashion Style (VIDEO)

Can Yaman prima a Roma e poi Milano

Dall’estate del 2019 molte teenager, ma anche fan più grandi sono pazze per Can Yaman, il bel attore turco protagonista prima di Bitter Sweet – Ingredienti D’amore e poi DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima, serie tv campione d’ascolti di Canale 5 sta continuando ad andare in onda nel fine settimana. Per tale ragione molte trasmissioni televisive del nostro Paese hanno fatto a gara per avere il protagonista.

Ad accaparrarselo sono state Maria De Filippi e Silvia Toffanin, mentre stavolta Barbara D’Urso è rimasta a bocca asciutta. Stando a Dagospia, il 30enne avrebbe rifiutato Live Non è la D’Urso per essere presente alla registrazione di una sorpresa a C’è Posta per Te. Ma durante la sua escursione a Milano ha incontrato il parrucchiere più estroso del momento, ovvero Federico Fashion Style.

Federico Fashion Style a cena con Can Yaman

La settimana scorsa Can Yaman prima è atterrato nella Capitale recandosi nel centro Mediaset Titanus posto in vis Tiburtina. Nello studio Elios il bell’attore turco ha registrato insieme a Maria De Filippi una sorpresa per una sua fan. L’intera vicenda la vedremo a gennaio 2021 a C’è Posta per Te. Successivamente il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno si è recato a Milano, precisamente a Cologno Monzese per registrare un’intervista con Silvia Toffanin.

Come la stessa ha annunciato, la sua chiacchierata con il bel 30enne turco la vedremo sabato 10 ottobre 2020 alle 16 a Verissimo. In serata, invece, il collega di Demet Ozdemir è stato pizzicato a cena insieme a Federico Fashion Style, un’accoppiata apparentemente molto strana a detta dei fan. La clip nella quale i due mangiano insieme ha lasciato stupiti tutti e ovviamente ha fatto impazzire il web facendo diventare il filmato virale. (Continua dopo il video)

Federico Fashion Style e la complicità con l’attore di DayDreamer

Federico Fashion Style, sul suo account Instagram, ore prima ai follower aveva annunciato di essere diretto nel capoluogo lombardi per inaugurare un suo nuovo salone. Il noto parrucchiere romano aveva detto che avrebbe avuto una cena importante a cui partecipare, con un personaggio abbastanza famoso e amato. Ma nessuno si apsettava che si trattasse di Can Yaman. “Lo so che mi state invidiando, ma lo faccio per voi. Ecco chi c’è vicino a me”, ha dichiarato l’hair stilyst sul social.

A quel punto nel video in questione è spuntato il protagonista di DayDreamer, che in perfetto italiano ha salutato tutte le sue fan. Inoltre il 30enne ha mandato loro un bacio. “Chi è il più bello dei due, io?”, ha chiesto Federico ai seguaci. “Certo che sei tu”, ha replicato Can, stando al gioco del parrucchiere. In tanti si sono domandati come mai i due si conoscono? La risposta è semplicissima: hanno lo stesso agente.