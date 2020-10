Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck rischia la squalifica: “Ho la voce da fro**o” (VIDEO)

Le squalifiche al Grande Fratello Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta alla terza settimana di programmazione e già il pubblico ne ha visto di tutti i colori. Dopo la presunta AresGate tirata fuori da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ci sono state due squalifiche. La prima è avvenuta ai danni del cantante Fausto Leali che all’interno della casa più spiata d’Italia ha pronunciato più volte la parola ‘ne**o’.

Mentre venerdì scorso il conduttore Alfonso Signorini si è visto costretto a mandare via Denis Dosio. Purtroppo la sera precedente il giovane influencer si è lasciato sfuggire un’imprecazione e questo gli è costata cara. Nelle ultime ore, invece, un’altra inquilini del reality show Mediaset ha usato un termine molto dispregiativo verso la comunità LGBT. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La contessa Patrizia De Black utilizza un termine dispregiativo in casa

A quanto pare al Grande Fratello Vip 5 le due squalifiche avvenute fino ad oggi non sono servite da lezione. Infatti, alcuni concorrenti che risiedono all’interno della casa più spiata d’Italia stanno continuando a ripetere gli stessi errori. Dopo l’uscita di Fausto Leali e quella di Denis Dosio, ora la stessa sorte potrebbe colpire la contessa Patrizia De Blanck.

La nobildonna dal linguaggio scurrile nella mattinata di domenica 4 ottobre 2020, a colazione, ha usato un termine abbastanza offensivo nei confronti degli omosessuali. “Ho la voce del gay, del fro**o, senti che voce m’è venuta”, si è lasciata sfuggire la madre della contessina Giada. (Continua dopo il video)

Il Grande Fratello squalificherà la contessa?

Tutti gli inquilini della quinta edizione del Grande Fratello Vip che erano presenti in cucina sono rimasti senza parole all’esclamazione della contessa Patrizia De Blank. Tutti tranne l’influencer Tommaso Zorzi che ha chiesto diverse volte alla nobile, e agli altri concorrenti del reality show di Canale 5, di ripetere il termine utilizzato per vedere se avesse capito bene.

Gli autori del programma Mediaset insieme al conduttore Alfonso Signorini prenderanno provvedimenti? A questo punto non rimane che attendere la messa in onda della prossima puntata prevista per lunedì 5 ottobre 2020 in prima serata s Canale 5. Nel frattempo il video contenente la parola poco garbata in pochissimo tempo è diventato virale facendo il giro del web e dei vari social network.