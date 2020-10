Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 5 ottobre: Armando nella bufera, Nicola indeciso

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il primo appuntamento. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over insieme.

Le anticipazioni date dal noto portale web Il Vicolo delle News, rivelano che Aurora chiuderà una conoscenza. Mentre continuerà il triangolo composto da Armando-Gianluca e Lucrezia, invece Nicola manderà via tre dame. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà tra poco sulla rete ammiraglia Mediaset.

Aurora tronca, continua il triangolo amoroso

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, lunedì 5 ottobre 2020, svelano che la padrona di casa Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio 6 del Centro Elios la dama Aurora. Quest’ultima deciderà di terminare la sua conoscenza con un cavaliere e naturalmente anche Armando che sarà ancora una volta al centro di discussioni con altri protagonisti del parterre ma anche con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nel frattempo, come dicono gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News, continuerà il cosiddetto triangolo amoroso tra Incarnato, il suo rivale Gianluca che è il tronista e la corteggiatrice Lucrezia. La giovane sceglierà, nel momento in cui la conduttrice del dating show Mediaset glielo chiederà, di ballare con il noto imprenditore partenopeo.

Nicola Vivarelli manda via tre ragazze: Sophie due corteggiatori

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, svelano anche che il 26enne Nicola Vivarelli in settimana è uscito con Veronica. Nell’appuntamento che il pubblico di Canale 5 vedrà più tardi, la dama non sarà presente nello studio 6 del centro Elios di Roma. Per quale motivo?

Per Sirius, è questo il nomignolo che si era dato durante la versione online del dating show Mediaset, giungeranno tre ragazze ma l’ex di Gemma Galgani le eliminerà tutte. Per il classico Sophie eliminerà tutti i suoi corteggiatori inclusi Facundo e Ludovico. Quest’ultimo ha discusso tale scelta con lei perché sarà sorpreso non capendola. A quel punto la tronista si giustificherà dicendo che non ha pensato a nessuno di loro pertanto era inutile tenerli.