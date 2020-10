Lite tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, lui mostra una chat privata e lei sbotta: “Sei uno schifoso” (VIDEO)

Ieri sera a Live non è la D’Urso è avvenuto il secondo round di scontro tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle star è stato chiamato nuovamente in studio per ascoltare le testimonianze di altre sue ex clienti pronte a puntargli il dito contro.

Tra le “sferate”, però, c’era anche nuovamente la Mosetti. Quest’ultima ha continuato a ribadire di non avere alcun debito con lui in quanto ha sempre pagato tutti i trattamenti. Tuttavia, Federico l’ha smentita ed ha portato come testimonianza una conversazione privata intercorsa tra i due. Questo ha fatto scatenare l’inferno.

La lite tra Antonella Mosetti e Federico

Nel corso della puntata di Live non è la D’Urso, Antonella Mosetti ha attaccato pesantemente Federico Fashion Style accusandolo di truffare le persone. In particolar modo, l’hair-stylist ha le avrebbe fatto un trattamento con delle extension troppo costoso che, per giunta, le avrebbe anche fatto perdere tutti i capelli. Federico si è difeso dicendo di aver informato sin dal primo momento la sua cliente circa i costi a cui sarebbe andata in contro e non solo. Secondo il parrucchiere, la showgirl pare sia andata via senza pagare il contro.

Per confermare la sua versione dei fatti, Fashion Style ha portato una busta choc contenente i dettagli di una conversazione intercorsa tra lui e la Mosetti. Barbara D’Urso l’ha letta e da essa si è evinto che Federico avesse contattato Antonella per esortarla a completare il pagamento. Lei, dopo aver chiesto se potesse non pagare, ha dichiarato che sarebbe passata in salone per saldare il debito. (Clicca qui per il video)

I commenti su IG di Fashion Style

Dopo tale conversazione, però, Antonella Mosetti ha bloccato Federico Fashion Style da tutti i social e pare si sia dileguata. Lei, però, ha detto in puntata di essere passata in salone e di aver effettuato il pagamento “a nero” in modalità cash. Dinanzi tali parole, Federico è esploso ed ha smentito categoricamente le sue parole. A quel punto, allora, è scoppiata una lite senza precedenti, che ha fatto rapidamente il giro del web.

La showgirl ha chiamato buffone, ladro e schifoso il suo interlocutore. Lui, invece, si è limitato a gridarle contro di stare zitta e di essere una “buffarola”. Dopo la puntata Federico ha commentato sui social quanto accaduto accusando la Mosetti di aver davvero esagerato. Ad ogni modo, è stato felice di apprendere che il pubblico si sia schierato dalla sua parte facendogli vincere il live sentiment.