GFVip, scoop su Elisabetta Gregoraci: “il suo uomo segreto appartiene alla moda”

Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del GFVip sta facendo davvero molto discutere. Prima le dichiarazioni su Briatore, poi il flirt con Petrelli, infine la presenza di un uomo misterioso nella sua vita. E proprio su quest’ultimo che si stanno scatenando i gossip. Chi è l’uomo che ha mandato un messaggio alla gieffina tramite aereo?

Chi è l’uomo segreto di Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci sarebbe legata sentimentalmente a l’ex marito della figlia di un grande della moda. La concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un flirt con un uomo del mistero che le ha mandato però un aereo con la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto”.

La show girl si è dichiarata single e nelel ultime settimane si sta avvicinando a Pierpaolo Petrelli. Tra i due si parla di flirt e pare ci sia stato anche un bacio. Il messaggio scritto sull’aereo passato sulla casa del GFVip però ha scatenato la gelosia dell’ex velino ma sembra aver riacceso qualcosa nel cuore della Gregoraci. Chi è l’uomo che le fa battere il cuore?

La confessione dell’ex fidanzato Francesco Bettuzzi

Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha rilasciato domenica 4 ottobre 2020, una lunga intervista a ‘Live non è la d’Urso’, parlando per la prima volta di alcuni retroscena intimi della loro storia.

Bettuzzi: “Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea. Era l’11 aprile (come il tatuaggio sul polso dell Gregoraci, ndb). Ero sempre in giro per il mondo. Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato assieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui era socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi”.

“Ci sentivamo mentre lei si stava separando”

Nello stesso tempo, la concorrente del Grande Fratello Vip si stava separando dall’ex marito Flavio Briatore ma si sentiva anche con il pilota. “Dopo la collaborazione lavorativa, nel 2017, mi chiamò e mi invitò a cena a Parma. Da lì eravamo abbastanza in sintonia. Ha pagato lei. Poi ho recuperato. Mi ha parlato del suo rapporto che aveva intrapreso la strada della separazione. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente”.

La storia tra Elisabetta Gregoraci e Francesco è terminata definitivamente un anno fa, precisamente ad ottobre del 2019. ” Quando viene a mancare l’amore non si può andare avanti. L’ho sentita, per l’ultima volta, a novembre dell’anno scorso. Poi l’ho bloccata. Ha bisogno d’amore. Io l’ho amata. La cosa, penso, sia stata reciproca. Intanto, nell’attesa di scoprire cosa succederà nella puntata di stasera, in molti si stanno chiedendo se Alfonso Signorini gli farà ascoltare queste parole …