Marco Carta allontanato da Mediaset per la febbre, lui su IG: “Non mi resta che dirvi di aspettare” (FOTO)

Poter tornare a cantare dopo questo incubo è stato bellissimo, ho potuto, anche se brevemente gridare quanto mi fosse mancato tutto ciò. Grazie in primis ai fans che sono riusciti a venire. Mi avete accarezzato una mano prima di cantare. Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato al @trofeo_nilla_pizzi_la_regina Tutti, mi avete insegnato qualcosa. Chi mi conosce sa bene quanto ami ridere e scherzare. Ce l’ho fatta! È successo per davvero! Tempo fa mi sarebbe sembrato così banale, dannatamente scontato e normale. Invece no, nonna mi manchi. Ringrazio gli amici, compagni di viaggio e le sorprese che mi hanno dato la possibilità di ridere. @angemimusic @gretatedeschiofficial @matteogiorgiinred @cristianmarchi @trofeo_nilla_pizzi_la_regina @rettanimarco @claudioguerriniofficial @elenaballeriniofficial @morenorasetta @nathalyhteran Siete fantastici come le cose belle che riescono a tirare fuori il meglio dalla gente. Ora emano positività. A breve uscirà il nuovo singolo che racchiuderà una importante collaborazione. @angemimusic bro sei mitico! Spaccheremo! Per ultimi ma non meno importanti perché si sa… i primi si travestono da ultimi per coccolare i loro artisti! Grazie @lelemora_official & @altairda Siete due cuori. Ora dopo questa melassa mi si è cariato un molare. Non mi resta che abbracciarvi e dirvi di aspettare! Sto tornando forte come una gigante rossa. #Boom Foto mitiche di @danblog_danieleugoni