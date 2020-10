Ares Gate, Alberto Tarallo a Non è l’Arena: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati insieme, storia inventata da me, lei ha anche mentito su Gabriel Garko

Alberto Tarallo ha confessato i finti flirt creati nella Ares. Il produttore ha denunciato le bugie raccontate da Adua e Massimiliano al GF Vip e non solo. Ecco la sua verità

Ares Gate: Massimo Giletti intervista Alberto Tarallo

Da quando Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto le dichiarazioni che ormai tutti conoscono c’è grande curiosità da parte del pubblico sulla vicenda. Infatti, i due attori hanno parlato della Ares Film (dove lavoravano fino a qualche tempo fa) come di un ambiente orribile in cui hanno subito minacce, pressioni, in cui ci sono stati incidenti e suicidi.

I programmi Mediaset erano pronti ad indagare e ad approfondire l’argomento ma all’improvviso Alberto Tarallo, capo della Ares Film e identificato con il nome di “Lucifero”, ha mandato una diffida all’azienda. Da allora tutto tace a Canale 5, ma Massimo Giletti ha deciso di chiamarlo a Non è l’Arena. Ecco che cosa ha rivelato.

Alberto Tarallo: ‘Cose assurde, la storia tra Adua e Massimiliano è totalmente finta’

Il produttore ha confessato di essere rimasto sbalordito dalle dichiarazioni fatte dai due attori quando gli sono state riportate e adesso prova solo schifo per la situazione. Non era, secondo lui, un ambiente orribile. Semplicemente c’era un ritmo di lavoro serrato tra lezioni di recitazione e inglese e gli orari del set. Poi ha sganciato la bomba: “Adua e Massimiliano non sono mai stati insieme, la loro storia è stata creata a tavolino da me, Enrico Lucherini e Sandro Mayer. Quest’ultimo voleva le copertine e lo abbiamo accontentato“.

Non solo, ma ha riferito di avere delle lettere e dei messaggi che provano che Adua aveva stima e ammirazione di lui. Quando ha iniziato a soffrire di anoressia Tarallo la voleva aiutare e Teodosio Losito si voleva fare carico di tutte le spese mediche.

Lo sceneggiatore ha detto di sapere chi c’è dietro a tutto questo: Adua è manipolata e spinta da qualcuno a dire queste cose per vendicarsi di lui. Rivolgendosi a questa persona Tarallo ha detto: “So chi sei e so anche perchè lo stai facendo. Vergognati!”

Adua ha mentito su Gabriel Garko

Alberto Tarallo ha anche detto di aver visto dei messaggi sul cellulare di Teo di lui con Adua in cui l’attrice si lamentava molto del comportamento di Gabriel Garko nei suoi confronti. Allora perchè al Grande Fratello Vip continua a dire che Gabriel è stato l’unico ad accorgersi del problema e ad offrirsi di aiutarla?