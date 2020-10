Il Paradiso delle signore trama 7 ottobre: Riccardo passa con Nicoletta la notte prima delle nozze

La puntata del Paradiso delle signore di mercoledì 7 ottobre sarà davvero molto intrigante. Il giorno prima delle nozze tra Ludovica e Riccardo sarà ormai arrivata, ma quest’ultimo commetterà un gesto molto pericoloso.

Nicoletta, infatti, non riuscirà a resistere alla tentazione di andare a villa Guarnieri per poter incontrare il giovane e i due trascorreranno la notte insieme. Interessanti risvolti anche per Roberta e Marcello. Ludovica, invece, farà un’importante confessione a sua madre Flavia.

Marcello e Roberta vicini al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 7 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Nicoletta si confiderà con sua madre Silvia. La ragazza confesserà di provare ancora qualcosa di molto forte per il suo ex Riccardo. Anche se è consapevole che il protagonista stia per convolare a nozze con Ludovica, che tra l’altro aspetta un figlio da lui, la ragazza sarà pronta a rischiare il tutto per tutto. Un’altra coppia a generare un po’ di sgomento sarà quella formata da Marcello e Roberta.

Quest’ultima, dopo essere stata lasciata da Federico, non avrà più motivi validi per stare alla larga da Barbieri. Per tale ragione, i due legheranno molto. Marcello, inoltre, si rivelerà di grande aiuto per la ragazza, la quale sarà molto tesa per la preparazione di un esame importante. Il giovane la rassicurerà e la spronerà ad affrontare al meglio la situazione. L’avvicinamento tra i due, dunque, diventerà palese.

Trama 7 ottobre: la scelta di Nicoletta

Momento importante anche per Rocco. Il giovane Amato si preparerà per affrontare l’esame per ottenere la licenza elementare. A dargli una mano per prepararsi al grande evento saranno soprattutto Armando e Irene. Riuscirà il protagonista a conseguire l’attestato? Nel corso della puntata del 7 ottobre del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Agnese parlerà con suo figlio Salvatore della proposta di matrimonio che Cosimo ha fatto a Gabriella. Il ragazzo, ovviamente, sarà devastato.

Ludovica, dal canto suo, confiderà a sua madre la verità sulla gravidanza. Flavia rimarrà spiazzata e non appoggerà affatto la scelta di sua figlia di fondare il matrimonio su di una menzogna così grave. Ad ogni modo, le prometterà di starle accanto. Nicoletta, invece, nonostante sia a conoscenza della posizione in cui si trova Riccardo, andrà a casa sua. I due non riusciranno a resistere alla tentazione e trascorreranno insieme la notte prima delle nozze tra il giovane e Ludovica.