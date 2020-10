Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso di nuovo insieme? Gli ultimi gesti di lui fanno sperare i fan della coppia

La coppia aveva dichiarato di essersi allontanata per un periodo di pausa. Ma l’ex tronista ha infiammato le speranze dei fan con alcuni gesti su Instagram. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso in pausa di riflessione

Abbiamo conosciuto Giulio Raselli a Uomini e Donne due anni fa. Prima ha corteggiato Giulia Cavaglia, poi amareggiato per non essere stato scelto, ha deciso di fare il tentatore a Temptation Island, e poi è diventato tronista. Nel suo percorso ha conosciuto Giovanna Abate e Giulia D’Urso per poi scegliere quest’ultima ammettendo di essersi innamorato di lei.

Dopo due settimane dalla scelta, in cui hanno trascorso il tempo a casa dei genitori di Giulia, la coppia ha deciso di andare a convivere a Valenza. Dopo diversi mesi di alti e bassi, Giulio ha confessato su Instagram che si sono allontanati e che adesso stanno vivendo una pausa nella loro storia.

Giulia è apparsa in lacrime sui social dicendo che c’è stato un brutto litigio e per questo lei se ne è andata, ma pensava fosse uno dei tanti litigi degli ultimi tempi. Non si aspettava che Giulio annunciasse su Instagram la rottura e la pausa di riflessione. Dopo giorni di silenzio, tuttavia, ecco che l’ex tronista ha fatto qualche passo verso la sua (ex) fidanzata.

I passi di Giulio che fanno sperare i fan

Nella giornata di ieri, 4 ottobre, Giulio all’improvviso, tra una storia e l’altra di Instagram ha pubblicato una foto con Giulia e ha inserito la scritta “Auguri” con un cuore blu. I fan della coppia hanno sperato in un riavvicinamento, ma poi sono rimasti delusi nel capire che Giulia ha festeggiato il compleanno con amici a Milano, mentre Giulio era ad un matrimonio a Valenza.

Tuttavia, l’ex tronista ha avuto questo pensiero nei confronti di Giulia e non solo. Poche ore dopo ha inserito nelle sue Instagram Stories una parte della canzone di Giorgia Scelgo ancora te.

Di sicuro non può essere una cosa casuale visto che la loro storia è iniziata proprio nello studio di Uomini e Donne con una scelta. Giulio ha scelto Giulia dicendole “ti amo” e ballando con lei sotto la cascata di petali rossi con la musica. Giulio sta provando a riavvicinarsi a Giulia? Che cosa succederà?