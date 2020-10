Tommaso Zorzi infama gli autori del GF Vip, loro gli staccano il microfono: “Non puoi dirlo” (FOTO)

Si avvicina la settima puntata del GF Vip e Tommaso Zorzi si è reso protagonista di uno sfogo durissimo contro gli autori. Nella notte appena trascorsa l’influencer ha sbottato contro la regia utilizzando dei termini poco consoni ad un programma televisivo.

La reazione dei membri della produzione è stata immediata, dato che hanno esortato il concorrente a smetterla di parlare in quel modo e a recarsi immediatamente in confessionale. Il giovane, però, come se non bastasse, ha continuato con le sue pesanti dichiarazioni.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi contro il GF Vip

Tommaso Zorzi è, sicuramente, tra i concorrenti più eccentrici di questa edizione del GF Vip e questa notte ha dato prova del suo titolo dando luogo ad uno show contro gli autori. Già nel corso della precedente puntata del reality show il concorrente ha sbottato in diretta contro Alfonso Signorini chiamandolo addirittura “stro**o”. Il motivo di tale sgomento risiedeva nel fatto che il conduttore lo avesse redarguito per le sue battute sulla sessualità di Gabriel Garko. Zorzi non ha affatto accettato il modo in cui è stato dipinto.

Stessa cosa pare sia accaduta anche questa notte. Il concorrente ha cominciato a sbottare contro la produzione del programma accusandoli di essere davvero fastidiosi. Il linguaggio del protagonista è stato davvero molto colorito, al punto che la regia si è messa immediatamente in collegamento con la casa per bloccare il suo comportamento. Nel dettaglio, pare che gli sia stato oscurato il microfono e sia stato invitato a recarsi in confessionale.

La reazione degli autori del programma

L’influencer, allora, ha continuato a lamentarsi e poi ha seguito le indicazioni date dai vertici del reality show. Dopo aver parlato con gli autori del GF Vip, però, Tommaso Zorzi ha continuato il suo sfogo dicendo di non gradire l’immagine che sta passando di sé. Proprio per tale motivo, ha anche paventato l’ipotesi di abbandonare il gioco in anticipo. Il popolo di Twitter, che ha assistito alla scena in diretta, è esploso sui social acclamando Tommaso come una vera star.

In molti sono rimasti esterrefatti, ma allo stesso tempo entusiasti, dalla sfacciataggine del concorrente. Dopo la bufera, però, Tommaso pare si sia cambiato. Questa mattina, infatti, si è svegliato con un umore decisamente più calmo. Il concorrente ha confessato ai coinquilini di aver fatto una bella dormita e di sentirsi tranquillo.