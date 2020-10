L’influencer milanese ha detto qualcosa a proposito dei due conduttori e agli utenti non è sfuggita la sua sottile insinuazione. Ecco di che cosa si tratta

GF Vip: Tommaso Zorzi fa strane insinuazioni su Alfonso Signorini e Barbara D’Urso

Tommaso Zorzi è il concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip più controverso e più chiacchierato. Le sue pungenti e taglienti affermazioni fanno discutere nella Casa e fuori e il web si è accorto di uno strano discorso dell’influencer fatto su Alfonso Signorini e Barbara D’Urso.

In un momento di relax Tommaso ha ammesso di pensare ad una cosa: come mai Alfonso Signorini durante la puntata non manda mai in onda frammenti dei programmi di Barbara D’Urso? Nelle altre edizioni condotte da Ilary Blasi, ha ricordato Tommaso, la conduttrice mostrava ai concorrenti che cosa succedeva nei salotti di Canale 5 per dare loro modo di replicare.

Gli utenti del web hanno ripreso immediatamente le parole di Tommaso pensando che stesse insinuando che i rapporti tra i due conduttori non fossero ancora oggi così idilliaci. In effetti Alfonso Signorini non ha mai mostrato dibattiti avvenuti nei programmi della D’Urso, ma spesso l’ha nominata. Voi che cosa ne pensate?

Tommaso vuole lasciare il gioco?

L’influencer ha anche fatto molto discutere in queste ore per alcune affermazioni sugli autori del Grande Fratello Vip e su Alfonso Signorini. Nella notte Tommaso ha detto che non gli piace assolutamente come gli autori e il conduttore lo fanno passare ad ogni puntata. Sembra che prendano soltanto il peggio di lui per farlo apparire una persona negativa al pubblico. La regia ha immediatamente cambiato inquadratura, ma ormai era troppo tardi.

Tommaso ha anche detto di aver parlato nel confessionale con qualcuno per chiamare il proprio avvocato e abbandonare il gioco. Tuttavia, poi è tornato a ridere e scherzare con il gruppo, quindi forse ha cambiato idea. Probabilmente, se le sue parole sono state gravi e se Alfonso Signorini vorrà chiarire l’argomento se ne parlerà nella prossima puntata.

Le ultime news

Nel frattempo Tommaso e Francesca continuano a litigare e poi fare pace. Enock Barwuah ha avuto la sua prima lite dall’inizio del programma. Non ha accettato l’insistenza di Myriam Catania nel voler ballare con lui. Adua Del Vesco è all’interno di un polverone per le sue bugie, e in molti si interrogano sulla frase della Contessa: “Ho la voce da fr***o“. Sarà squalificata?