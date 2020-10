Truffa su Chiara Ferragni e Fedez, il rapper interviene: “Su Facebook promettono soldi, non credeteci” (FOTO)

In questo periodo sta circolando su Facebook una truffa che riguarda Chiara Ferragni e Fedez. Una pagina di tale social, intitolata con i nomi della coppia, sta condividendo delle vecchie dirette dei due protagonisti spacciandole per attuali.

Chi gestisce tale profilo, inoltre, sta esortando i fan a compiere delle azioni in cambio di ingenti somme di denaro. Il rapper, però, sul suo profilo ufficiale Instagram ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza spiegando come stiano realmente le cose.

La truffa su Facebook su Chiara e Fedez

Una pagina Facebook a nome di Chiara Ferragni e Fedez sta dando luogo ad una truffa ai danni dei fan della coppia. Nello specifico, i gestori della pagina stanno divulgando dei contenuti riguardanti i due vip spacciandosi per loro. Attraverso un sistema, infatti, stanno condividendo vecchie live di Instagram spacciandole per attuali. I fan, allora, stanno commentando come se nulla fosse al di sotto di tali post e stanno ricevendo dei messaggi contenenti una proposta commerciale fittizia.

In particolar modo, nel momento in cui si commenta, si riceve un messaggio automatico in direct in cui c’è scritto di condividere su dieci gruppi diversi la finta live in cambio di denaro. Gli utenti vengono indotti a credere guadagnare migliaia di euro in cambio di pubblicità occulte. Considerando la risonanza che sul web sta ricevendo questo episodio, il cantante ha deciso di fare una precisazione.

Il chiarimento del rapper e il messaggio della Ferragni

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Fedez ha spiegato che né lui né sua moglie Chiara Ferragni c’entrino qualcosa con questa truffa che sta divampando su Facebook. Il protagonista, infatti, ci ha tenuto ad esortare tutti i suoi follower a non cascare nella trappola di questi malintenzionati. Al momento, però, tale pagina fake è ancora presente su Facebook e sarà necessario effettuare ancora un po’ di segnalazioni prima di farla chiudere ed evitare che truffi delle persone. (Continua dopo la foto)

Chiara, invece, non ha menzionato l’argomento. Gli ultimi psot pubblicati dall’influencer sui social, infatti, fanno riferimento al documentario che riguarda la sua vita, il quale sarebbe dovuto andare in onda su Rai 2 il 5 ottobre. Esso, però, è stato spostato al 12, pertanto, tutti i fan che stavano chiedendo informazioni a riguardo, adesso sanno che dovranno attendere ancora un’altra settimana. Inoltre, dopo il documentario, sarà mostrata anche un’intervista molto interessante registrata di recente.