GF Vip, appello di Alba Parietti sul figlio e Dayane Mello: ‘Dovrebbe sapere ciò che succede alle sue spalle’

Alba Parietti è intervenuta sui social per chiedere al reality di mostrare al figlio Francesco Oppini ciò che succede davvero alle sue spalle. Poi ha parlato della fidanzata Cristina

GF Vip: il gossip su Francesco Oppini e Dayane Mello

Nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha messo Dayane Mello di fronte alle sue affermazioni degli ultimi giorni. La modella brasiliana ha maturato un interesse particolare per Francesco Oppini e cerca sempre la vicinanza con lui. In confessionale ha ammesso che le piace molto, soprattutto per il suo carattere.

Tuttavia, Alfonso Signorini non ha fatto vedere nulla a Francesco che ha dovuto accontentarsi del racconto di Dayane. Oppini, comunque, ha specificato che vuole molto bene a Dayane ma ama la sua fidanzata. Dayane, però, ha confessato a Tommaso Zorzi che tra loro è successo qualcosa e che Francesco ha fatto un passo importante verso di lei senza telecamere.

Alba Parietti interviene: appello al GF Vip

Alba Parietti non ha accettato la vicenda dell’avvicinamento di suo figlio con Dayane soprattutto perchè Francesco è rimasto all’oscuro di ogni cosa. Non sa che Dayane ha parlato di lui in termini di innamoramento e che ha detto che anche lui ha fatto dei passi in tal senso verso di lei. Quindi, Alba ha scritto un messaggio su Instagram chiedendo al reality maggiore correttezza.

Come potete vedere voi stessi dall’immagine riportata qui sotto, Alba Parietti ha detto che Francesco dovrebbe sapere ciò che accade alle sue spalle, quindi ha chiesto al reality di mostrargli il video del confessionale. Inoltre, ha detto che suo figlio ama Cristina ed è leale. Perciò vede in Dayane soltanto un’amica sincera e naif senza alcuna malizia. L’argomento verrà affrontato di nuovo? Il GF accontenterà Alba Parietti? (Continua dopo la foto)

Nel frattempo Dayane è molto concentrata su Francesco, lo cerca continuamente e vorrebbe anche dormire con lui al posto di Tommaso Zorzi. Proprio a quest’ultimo la modella ha raccontato sottovoce che cosa ha fatto Francesco verso di lei per darle modo di andare avanti nel suo corteggiamento.

Che cosa succederà se e quando Francesco verrà a conoscenza di queste cose? Intanto non sembra che la fidanzata Cristina sia preoccupata di questa situazione.