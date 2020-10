Aggressione a Mattino 5, Federica Panicucci preoccupata: “Non hanno gradito le nostre telecamere”

Aggredita la troupe di Mattino 5

Nella puntata di Mattino 5 in onda lunedì 5 ottobre 2020, Federica Panicucci nella seconda parte si è occupata di un fatto di cronaca. Nel rotocalco si è parlato di Agata Scuto, la ragazza di Acireale scomparsa otto anni fa. Poi la collega di Francesco Vecchi ha detto al pubblico da casa qualcosa di increscioso successo all’inviata di New Mediaset, Agnese Virgillito.

In poche parole la troupe del programma mattutino di Canale 5 è stata aggredita a Acireale da Saro, ex compagno della madre di Agata. In pratica la giornalista si avvicinata all’uomo per strada per fargli qualche quesito. Nell’appuntamento in questione la conduttrice toscana ha mostrato le immagini dell’aggressione, commentando in questo modo quello che è accaduto alla collega: “Sono stati attimi concitati. Non hanno gradito le nostre telecamere!”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in trasmissione.

Federica Panicucci turbata per un fatto increscioso

Il signor Rosario, l’ex compagno della madre di Agata Scuto, alla giornalista di Mattino 5 si è rivolto in questo modo: “Ve ne dovete andare via, dovete scomparire!”. Ovviamente le parole dell’uomo hanno lasciato sconcertata la conduttrice Federica Panicucci che in diretta ha asserito: “Perché una reazione così scomposta di Saro e della persona che era in sua compagnia? Una reazione francamente che non ci aspettavamo, cerchiamo tutti la povera Agata”.

La vicenda della ragazza che viveva in provincia di Catania è tornata alla ribalta in questi ultimi giorni per via di una segnalazione arrivata sulla giovane. A quanto apre quest’ultima sarebbe stata nella cantina di casa sua. Rumors che ad oggi non ha avuto alcun riscontro.

Il messaggio di Federica Panicucci a Rosario

A quel punto, nella puntata di Mattino 5 in onda lunedì 5 ottobre 2020, la conduttrice toscana Federica Paniccuci ha voluto lanciare un messaggio a Rosario, l’ex compagno della madre di Agata Scuto.

“Si rendesse disponibile anche ai nostri microfoni perché sarebbe interessante sentire anche la sua versione”, ha detto la professionista Mediaset che di recente sul suo Instagram ha annunciato di essere stata vittima di Scherzi a Parte. Un burla a cui ha preso parte il compagno Marco Bacini e che la stessa professionista di casa Mediaset ha annunciato sul social che si vendicherà di lui.