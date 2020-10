Can Yaman a Verissimo delude le fan milanesi: il motivo è legato ai suoi capelli (FOTO)

Can Yaman ospite a C’è Posta per Te: poi a Milano per Verissimo

Come tutti ben sanno la settimana scorsa Can Yaman è arrivato in Italia per far parte a due trasmissioni televisive Mediaset. Dopo essere atterrato a Fiumicino dalla Turchia, sua terra d’origine, il bel 30enne si è recato nel centro Elios di Roma. Ad aspettarlo Maria De Filippi e il pubblico per registrare una sorpresa a C’è Posta per Te.

Una puntata che i telespettatori vedranno a gennaio 2021. Dopodiché il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno h raggiunto Milano. Anche nel capoluogo lombardo ad aspettarlo c’erano centinaia di fan, ma molti di loro sono rimasti particolarmente delusi. Per quale ragione?

Can Yaman realizza un’intervista a Verissimo

La scorsa settimana davanti ai cancelli degli studi televisivi Mediaset a Cologno Monzese era presente un folto numero di fan nella speranza di vedere da vicino Can Yaman. Quest’ultimo, infatti dopo la sorpresa a C’è Posta per te era atteso da Silvia Toffanin per realizzare un’intervista a Verissimo.

Una lunga chiacchierata dove il 30enne parlerà della sua vita privata e professionale che il pubblico di Canale 5 vedrà in onda sabato 10 ottobre 2020. Il professionista si è mostrato con la mascherina ben calata sul viso, però è rimasto invisibile a molte ammiratrici per rispettare le regole anti Covid-19. Stando ad alcune indiscrezioni, in studio durante sono stati ammessi solo poche persone.

Delusioni della fan milanesi: ecco il motivo

Ma allora per quale motivo molte fan milanesi sono rimaste particolarmente deluse da Can Yaman? Per caso ha commesso qualche sgarbatezza? Nulla di tutto questo. Tutta colpa del nuovo look, in poche parole i capelli tagliati non sono stati digeriti dalle ammiratrici. “Mi piaceva molto di più con i capelli lunghi”, ha detto una fan che è riuscita a intravederlo da molto vicino.

Nel frattempo la soap opera turca di Canale 5 DayDreamer – Le Ali del Sogno sta andando in onda dallo scorso giugno. I prossimi appuntamenti della serie con Yaman e Demet Ozdemir verranno trasmessi sabato 10 ottobre prima di Verissimo e domenica 11 prima di Domenica Live di Barbara D’Urso. Ecco delle foto che mostrano il bel 30enne con la chioma tagliata rispetto allo sceneggiato che interpreta l’affascinante fotografo Can Divit: