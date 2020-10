Oroscopo 6 ottobre 2020: problemi d’amore per molti segni, Cancro in ripresa

L’Oroscopo del 6 ottobre esorta molti segni a fare attenzione alle liti in amore, tra questi Scorpione, Acquario e Pesci. Grande ripresa, invece, per i nati sotto il segno del Cancro

Previsioni 6 ottobre primi sei segni

Ariete. La giornata si prospetta alquanto impegnativa. Oggi potreste incontrare degli ostacoli lungo il vostro cammino che vi turberanno parecchio. Le conseguenze di tutto ciò, però, dipenderanno unicamente dal modo in cui deciderete di affrontare gli impedimenti. Mantenete la calma, specie sul lavoro.

Toro. Oggi avrete una bella padronanza delle vostre emozioni. Per tale motivo, se dovete prendere delle decisioni importanti, fatelo. In amore non amate mostrare troppo i vostri sentimenti, per paura di apparire vulnerabili. Ricordate, però, che chi vi circonda non ha il potere di leggere nella vostra mente.

Gemelli. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo intoppo. Cercate di mantenere la calma e di evitare di immischiarvi in situazioni che non vi riguardano. L’Oroscopo del 6 ottobre vi spinge all’azione per quanto riguarda i sentimenti. Se siete interessati a qualcuno fateglielo sapere.

Cancro. Dopo la notte spunta sempre il sole. Molti dei nati sotto questo segno hanno vissuto settimane parecchio burrascose, specie per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi, però, andrete verso un graduale miglioramento. Il vostro umore tornerà ad essere sereno e questo favorirà i chiarimenti.

Leone. Cercate di prestare una maggiore attenzione alle finanze. Nel lavoro potreste essere tentati dal cominciare un nuovo progetto parecchio impegnativo, anche dal punto di vista economico. Ponderate con attenzione la situazione. In amore, invece, in questo periodo sono favorite le nuove conoscenze e le relazioni nati da poco.

Vergine. La vita potrebbe mettervi un po’ a dura prova in questi giorni. Sia sul fronte lavoro sia su quello dei sentimenti potrebbero sorgere dei problemi. Non è affatto escluso che essi potrebbero essere legati alla stessa causa. Ad ogni modo, cercate di non mescolare le due sfere.

Oroscopo ultimi sei segni

Bilancia. Momento propizio per mettersi in gioco nel lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego o volete una ventata di novità, questo è il periodo giusto per cimentarvi in nuove esperienze. Anche sul fronte amoroso non ci son grossi problemi da affrontare, la situazione è serena.

Scorpione. Molti di voi potrebbero essere arrivati ad un punto di rottura. Siete stanchi di alcune situazioni, pertanto, presto potreste affrontare dei grandi cambiamenti. Non lasciatevi intimorire dalle novità e affrontate al meglio le nuove esperienze. In amore attenzione ai litigi.

Sagittario. La Luna non è esattamente dalla vostra parte. Questo potrebbe rendere il vostro umore più lunatico del previsto. Cercate di evitare le discussioni con il partner. In campo lavorativo, invece, ci sono troppe situazioni da gestire. Forse è arrivato il momento di rinunciare a qualche cosa.

Capricorno. L’Oroscopo del 6 ottobre vi anticipa che oggi potreste sentire il bisogno di fare un viaggio nel passato. Questo vi renderà particolarmente saggi e responsabili. Evitate, però, di rimanere per troppo tempo nel viale dei ricordi o potreste distaccarvi troppo dalla realtà. Nel lavoro le cose vanno meglio, vi sentite di più a vostro agio.

Acquario. Il consiglio del giorno è quello di guardarvi sempre le spalle. Non lasciatevi intimorire da una potenziale tirata d’orecchie nel lavoro. Talvolta bisogna ingoiare i rospi e andare avanti onde evitare di dare luogo a conseguenze peggiori. In campo sentimentale c’è un po’ di tensione.

Pesci. Momento un po’ complesso per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentite stanchi e insoddisfatti e questo sta compromettendo drasticamente il vostro umore. Cercate di affrontare i problemi in modo più diplomatico. Sul lavoro fareste bene a smettere di essere alla continua ricerca di approvazioni.