Al Bano, smacco a Loredana Lecciso: “Lui non ha tenuto fede alla promessa”

Roberto Alessi parla di Al Bano e Loredana Lecciso

Il direttore di Novella 2000, all’interno del suo magazine cura una rubrica in cui il giornalista parla di gossip. Nel nuovo numero in edicola, il frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso ha reso noto un retroscena che riguarda Al Bano e Loredana Lecciso. In poche parole sembra che il cantautore salentino, anni fa, abbia fatto una promessa ad Alessi e che non ha mantenuto.

“Non ha tenuto fede alla solenne promessa che mi ha fatto anni fa: ‘Voglio sposare Lory…E’ anche un modo per tutelare i miei figli…”, ha scritto Roberto Alessi. Quest’ultimo ha detto che il Maestro di Cellino San Marco ha fatto retromarcia dopo gli ultimi screzi avuti con la compagna, quindi nessun matrimonio.

Al Bano non sposerà Loredana Lecciso

Sempre nella sua rubrica su Novella 2000, Roberto Alessi ha confessato che il Mastro Al Bano ha fatto una dichiarazione inattesa. In poche parole il 77enne ha spezzato le speranze dei fan della storica coppia chiarendo una volta e per tutte che non ci sarà mai più un ritorno di fiamma con l’ex moglie Romina Power.

“Ha dichiarato di amare Loredana Lecciso, ringraziandola di essere nella sua vita…In questo modo ha finalmente zittito per sempre i fan che lo vorrebbero ancora legato a Romina Power…”, ha scritto il giornalista sul noto periodico. In poche parole il cantautore di Cellino San Marco, anche se spesso canta in coppia con l’artista americana, ormai il suo cuore batte solo per la Lecciso.

Jasmine Carrisi giudice di The Voice Senior insieme al padre?

Nel frattempo gira voce che Al Bano potrebbe ricopre il ruolo di giudice di The Voice Senior insieme alla quintogenita Jasmine Carrisi. Il prossimo novembre in prima serata s Rai Uno partirà il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici. E se già abbiamo la conferma della presenza del Maestro di Cellino San Marco, ancora non si san nulla se ci sarà pure la 19enne.

E a proposito di quest’ultima, la ragazza ha fatto parlare in questi ultimi giorni per uno scatto condiviso sul suo account personale Instagram. La ragione? Con lei era presente un ragazzo misterioso seduto sul letto della sua camera. Chi era? Per caso si tratta del suo fidanzato?