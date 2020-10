GF Vip: Andrea Zelletta parla della sua fidanzata, la reazione di Natalia Paragoni

Finalmente Andrea ha parlato di Natalia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto e la reazione della sua fidanzata

GF Vip: Andrea Zelletta parla della sua fidanzata

Abbiamo conosciuto Andrea Zelletta a Uomini e Donne due anni fa come tronista. Il suo percorso è stato molto particolare, ha baciato tutte le sue corteggiatrici, ma alla fine ha deciso di scegliere Natalia Paragoni. Tuttavia, da quando è un concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea non ha mai parlato di Natalia.

Anche nell’ultima puntata in diretta, quando ha avuto la possibilità di vedere la mamma, ha chiesto di tutti tranne che di Natalia e questo non è sfuggito ai fan della coppia. Tuttavia, poche ore fa, in un momento di confidenza con Elisabetta Gregoraci, Andrea ha finalmente parlato della sua fidanzata.

Andrea ha confidato all’ex moglie di Briatore che è molto contento di avere al di fuori una ragazza come Natalia, ovvero genuina e pulita. Ha avuto storie con donne più grandi di età, ma Natalia a soli 22 anni è molto matura e molto donna. Ha detto che lei è molto bella, “dai lineamenti principeschi” e non credeva di provare un amore così grande in un programma televisivo.

La reazione di Natalia

Andrea ha ricordato il suo percorso a Uomini e Donne. Ha detto che appena è entrato come tronista ha notata subito Natalia perchè aveva uno sguardo diverso dalle altre. Lei se ne stava andando perchè aveva litigato con chi stava corteggiando, “lo spagnolo”, ovvero Ivan Gonzalez. E poi sappiamo come è andata.

Appena sono usciti dal programma, Andrea e Natalia hanno deciso di andare subito a vivere insieme e ancora adesso “stanno da Dio”. L’ex tronista ha detto che augura a tutti di trovare una persona come la sua fidanzata. Insomma, parole davvero piene d’amore che non potevano non colpire Natalia. Quest’ultima ha subito riportato sui social il video in cui Andrea parlava di lei e ha scritto “love” con un cuore rosso. (Continua dopo la foto)

La sorpresa per Andrea

Andrea ha avuto la possibilità, nella scorsa puntata, di vedere la mamma. Dopo aver esternato le sue preoccupazioni per non riuscire a mantenere la sua famiglia e non aver mai detto alla mamma che le voleva bene, Andrea ha avuto questa possibilità. Un momento molto toccante che ha commosso un po’ tutti, Alfonso Signorini compreso.