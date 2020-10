Francesca Brambilla: ‘Ho rinunciato al GF Vip per Alessandro Zarino ma adesso è finita’

La Bona Sorte di Avanti un Altro ha parlato per la prima volta della rottura con Alessandro Zarino. Poi ha parlato del reality svelando i motivi che l’avevano portata a rifiutare

Alessandro Zarino e Francesca Brambilla non stanno più insieme

Abbiamo conosciuto Alessandro Zarino a Temptation Island quando da tentatore è riuscito a conquistare una delle fidanzate, Jessica Battistello. Tra i due è nato un flirt e lei ha deciso di lasciare Andrea Filomena e iniziare una conoscenza con Alessandro. Tuttavia, dopo poco è tornata sui suoi passi. Così Alessandro ha accettato la proposta della redazione di Uomini e Donne ed è diventato tronista.

Alessandro non è riuscito a portare a termine il suo percorso. Dopo le accuse ha scelto Veronica Burchielli ma lei ha detto di no ed è diventata tronista. Poi lei, non riuscendo a non pensare a lui, ha abbandonato il trono e i due hanno avuto una relazione. La loro storia è andata avanti molto poco, e lui ha voltato pagina in amore insieme a Francesca Brambilla. Lei è la Bona Sorte di Avanti un Altro.

Tuttavia, dopo le prime avvisaglie dai social, la stessa Francesca ha ammesso pubblicamente che la loro relazione è giunta al capolinea. Ecco che cosa ha rivelato nel dettaglio in una recente intervista la Bona Sorte.

Francesca: ‘Ho rinunciato al GF Vip per amore, ma poi..

Francesca Brambilla ha rilasciato un’intervista a Il Giornale e ha rivelato che tutto era pronto per la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ma lei all’ultimo ha deciso di rifiutare per stare con Alessandro. Invece, da qualche settimana la loro storia si è conclusa.

Lei non ha intenzione di parlarne, ha solamente detto che lei e Alessandro hanno stili di vita completamente opposti. Ma ha anche ammesso che forse non è pronta in questo periodo a intraprendere una relazione perchè è molto concentrata sulla sua realizzazione professionale. Infatti, l’esperienza ad Avanti un Altro le ha regalato tante soddisfazioni e tanto affetto da parte del pubblico. Quindi, adesso vuole continuare con la sua carriera.

Durante l’intervista Francesca ha voluto ringraziare tanto il pubblico e soprattutto tutte quelle persone che hanno detto che non avrebbero più guardato il programma senza di lei. Infatti, Avanti un Altro stava pensando ad una sostituzione, ma adesso che il GF Vip è saltato, tornerà a vestire di nuovo i panni della Bona Sorte?