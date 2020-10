Barbara Palombelli, giudice di Forum choc: “Ma è gay o ha tendenze normali?” (VIDEO)

Uscita infelice di Gianfranco D’Aietti

Dopo l’affermazione choc da parte della contessa Patrizia De Blanck all’interno del Grande Fratello Vip 5, di recente un giudice di Forum ha fatto un’uscita infelice. Nella storica trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara Palombelli, colui che dovrebbe garantire la legge ha fatto storcere il naso al pubblico del tribunale più longevo della televisione. Rivolgendosi ad un giovane, il giudice Gianfranco D’Aietti si è lasciato sfuggire: “Fidanzatine non ne ha avute fino ad ora. Lei però ha tendenze normali? Non fa outing, non ritiene di essere gay?”.

Il protagonista di Forum nel giro di pochi secondi ha commesso due errori gravi. Oltre a quello citato prima, ha chiesto al ragazzo se avesse fatto outing. Infatti il termine corretto è coming out, ovvero che un soggetto dichiara di essere gay. Mentre la parola pronunciata da D’Aietti significa che una seconda persona dichiara che sia o non omosessuale.

Dopo questa uscita infelice, il giudice Gianfranco D’Aietti sarà allontanato da Forum? La domanda fatta da quest’ultimo nei confronti del 16enne Raffaele ha indignato il popolo del web, ma anche il pubblico da casa che assisteva la causa su Canale 5. Il giovane durante il dibattito ha confessato di sentirsi più vicino al modo di pensare della madre rispetto al padre. Per tale ragione gli piace molto occuparsi delle faccende domestiche.

Anche se il ragazzo ha asserito di non essere gay, ma di non essere mai stato fidanzato fino a oggi, il giudice di Barbara Palombelli ha fatto delle insinuazioni sulla sua sessualità. Negli ultimi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset sono accaduti due errori molto simili. Ad esempio, nella mattinata di domenica Patrizia De Blanck ha detto in cucina di essersi svegliata con “una voce da gay, da “fro**o”. (Continua dopo il video)

Forum: il giudice verrà mandato via da Mediaset?

In tutto questo cosa ne penserà la padrona di casa Barbara Palombelli? Per caso la conduttrice di Forum dirà la sua giustificando l’uscita infelice del giudice Gianfranco D’Aietti? Ricordiamo che quest’ultimo ha espresso un giudizio inappropriato nei confronti di un 16enne, giudicato gay perchè non ha avuto mai avuto delle relazioni sentimentali con delle ragazze.

Non è escluso che i vertici di Mediaset possano prendere una drastica decisione la sua presenza nel tribunale più longevo della televisione italiana. Non rimane che attendere.