Anticipazioni Uomini e Donne oggi pomeriggio: Sophie nella bufera, Camilla fa una scelta

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che al trono classico ci sarà qualche discussione. L’ultima messa in onda si è conclusa con il ballo tra Gianluca e Gabriella. I due si sono trovati molto a loro agio in esterna e non sono riusciti a nascondere un reciproco interesse.

In merito al trono di Davide, invece, vedremo che Camilla arriverà a prendere un’importante decisione su chi corteggiare. Sophie, invece, ha eliminato diversi corteggiatori e continuerà a farlo. In tale puntata, però, vedremo che qualcuno non gradirà molto la sua decisione.

Sophie in alto mare a Uomini e Donne

Tra i vari troni di Uomini e Donne quello che sembra essere di più in alto mare è quello di Sophie. La ragazza ha eliminato quasi tutti i suoi corteggiatori e ne ha fatti arrivare di nuovi in quanto non sembra essere ancora in sintonia con nessuno di essi. Se Jessica, dal canto suo, ha già compiuto la sua scelta, la quale è ricaduta su Davide, la Codegoni è ancora ai primi approcci. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che la ragazza continuerà ad eliminare alcuni suoi corteggiatori. Specie con Ludovico, però, ci sarà una polemica.

Il ragazzo non riuscirà a comprendere i motivi della sua decisione. Il ragazzo era convinto che tra i due stesse cominciando a nascere qualcosa di interessante ma, a quanto pare, l’interesse era unilaterale. Questo, quindi, farà sollevare una polemica alquanto scocciante che vedrà al centro della bufera proprio la giovanissima tronista. Anche il trono dei due uomini, però, sarà altrettanto movimentato.

Anticipazioni oggi: la scelta di Camilla

Nella puntata andata in onda ieri abbiamo visto che Gianluca ha avuto l’ennesimo screzio con Armando a causa di Lucrezia. Il tronista proprio non riesce a tollerare che la ragazza stia continuando a frequentare entrambi. A fronte di una piccola delusione, però, arriverà anche una bella notizia per il ragazzo. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Camilla deciderà di corteggiare il romano chiudendo la conoscenza con Davide.

Secondo il suo punto di vista, infatti, il ragazzo non fa al caso suo. Quest’ultimo, intanto, sta continuando ad approfondire la conoscenza di Selene e Beatrice e si troverà in sintonia specie con la seconda. Gli spoiler, inoltre, parlano anche di una sfilata, la prima di questa nuova stagione del talk show.