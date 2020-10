Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 6 ottobre: una scelta, due addii e la sfilata

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua ad andare in onda nel pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. La storica trasmissione quest’anno è arrivata alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset oggi pomeriggio avrà modo di vedere il secondo appuntamento settimanale che sarà composto ancora una volta dal Trono classico e quello over assieme.

Gli spoiler dicono che Camilla farà una scelta inattesa, Sophie manderà via dei corteggiatori. Mentre tornerà la sfilata che vedrà vincitrice Carlotta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà oggi in puntata.

Trono classico: Camilla cambia tronista, Sophie manda via due corteggiatori

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, martedì 6 ottobre 2020, svelano che la corteggiatrice Camilla farà una scelta inaspettata. Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, la ragazza deciderà di corteggiare il tronista Gianluca. Il motivo del suo cambio di rotta? Perchè sente che con Davide non ha nulla in comune, quindi è inutile continuare la conoscenza all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda l’altra tronista Sophie, anche lei farà delle mosse sorprendenti. La 18enne che giorni fa ha ammesso di essersi rifatta le labbra, eliminerà tutti i suoi corteggiatori. Tra questi anche Facundo e Ludovico. E proprio quest’ultimo, in studio dirà la sua sulla scelta della ragazza che stava frequentando. Il giovane rimarrà esterrefatto non riuscendo a capire per quale motivo lo ha eliminato.

Trono over: torna la sfilata, vince Carlotta mentre Gemma seconda

Gli spoiler dell’episodio odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che la tronista Sophie si giustificherà dicendo che non ha pensato a nessuno di loro due, per questo motivo era inutile tenerli all’interno dello studio. Per quanto riguarda il Trono over, dopo alcuni mesi tornerà un appuntamento imperdibile. Infatti, si concluderà con una sfilata dove la vincitrice sarà la sexy dama Carlotta.

Mentre la storica protagonista del parterre senior, ovvero Gemma Galgani, stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News si posizionerà al secondo gradino della classifica. Ovviamente durante la passarella non mancheranno i momenti di iralità e di tensione con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Cos’altro accadrà? Per saperlo guardare la puntata di U&D in onda oggi pomeriggio alle 14. 45 sulla rete ammiraglia Mediaset.