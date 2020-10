Lutto, è morta Marina Murialdo: Imprenditrice e Kuore del Parko Acquatico Le Caravelle

Ceriale (Savona): Dopo quasi un anno e mezzo di ricovero è morta oggi Marina Murialdo, 57 anni, imprenditrice dal Kuore grande. Marina era impegnata a tempo pieno presso il Parko Acquatico Le Caravelle di Ceriale e negli ultimi anni (dal 2015) si trovava a dirigere anche il Porto Turistico Poseidon di Borghetto Santo Spirito.

Il papà di Marina, Franco Murialdo, morì nel gennaio del 2017 e da allora l’imprenditrice si dedicava a tempo pieno alle attività di famiglia. Marina Murialdo era un punto di riferimento, una persona splendida e solare, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno. Impegnata nel sociale e sempre dalla parte dei più deboli. Una donna da un Kuore grande, proprio con la K proprio come piaceva a lei.

Combattiva, stimata e amata, Marina Murialdo nel 2018 ha ricevuto il Premio Speciale per Meriti Professionali dall’Associazione Parchi Permanenti Italiani, “per la tenacia con la quale ha tutelato il suo parco acquatico” salvandolo dalla chiusura anche nei momenti più cupi degli ultimi contenziosi burocratici ed economici.

Chi ha conosciuto Marina non può che sentire un grande vuoto per la sua scomparsa. Anche noi della redazione di KontroKultura vogliamo unirci al dolore della famiglia. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla non potrà mai scordarla.