GF VIP, Adua e Massimiliano escono allo scoperto in diretta: “Non c’è mai stata una storia” (VIDEO)

Nel corso della puntata di lunedì 5 ottobre del GF VIP Adua e Massimiliano si sono resi protagonisti di una confessione spiazzante. Dopo essere stati messi sotto torchio per giorni, i due protagonisti hanno deciso di venire allo scoperto raccontando le bugie in cui hanno vissuto negli ultimi anni.

Nello specifico, i due ragazzi hanno confessato di non essere mai stati fidanzati. La loro è stata solamente una relazione di copertina architettata ad hoc dalle agenzie per cui lavoravano. Il pubblico, naturalmente, è rimasto scioccato da queste dichiarazioni.

Il crollo di Adua al GF VIP

Per giorni non si è fatto altro che parlare di Adua e Massimiliano del GF VIP. I due concorrenti sono finiti al centro di una bufera mediatica a seguito di alcune confessioni bisbigliate sottovoce dalla Del Vesco alle sue coinquiline Matilde e Dayane. In particolar modo, l’attrice ha asserito che Morra fosse gay. Dopo essere stata sbugiardata, la ragazza ha provato a negare tutto, ma durante la settimana ha avuto un collo. Nel corso di un confessionale, infatti, ha dichiarato che in puntata avrebbe raccontato tutta la verità e così è stato.

Nella messa in onda del 5 ottobre, infatti, Adua ha messo che tra lei e Massimiliano non c’è mai stata una vera relazione. I due hanno vissuto una favola solamente di cartone priva di sentimenti e di emozioni reali. La protagonista, inoltre, ha messo anche di essersi espressa sulla sessualità di Massimiliano. Nel corso dello sfogo, però, Adua si è pentita di quanto affermato. Massimiliano, dal canto suo, ha continuato a ribadire la sua posizione smentendo categoricamente di essere omosessuale. (Clicca qui per il video)

Il gesto di Massimiliano

Una volta sviscerata a fondo la vicenda, Alfonso Signorini ha mandato in onda la pubblicità. In tale frangente, Tommaso Zorzi ha sbottato contro la Del Vesco accusandola di essere una falsa. L’influencer ha continuato a ribadire di essere in possesso di messaggi che dimostrerebbero il fatto che i due si siano parlati in albergo prima di entrare nella casa del reality show.

Nel bel mezzo del fuori onda, però, si è verificato anche un altro episodio. Massimiliano si è avvicinato ad Adua e le ha dato un forte abbraccio molto apprezzato dai coinquilini del GF VIP. I due, quindi, sembrerebbero essere stati manipolati da un sistema troppo più grande di loro, che li ha fatti cadere in un vortice di menzogne e di privazioni.