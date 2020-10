Massimiliano Morra, la segnalazione : “Stava con un farmacista sposato, mi sono arrivati tanti messaggi”

Massimiliano Morra è gay? Arriva la segnalazione

Da una settimana a questa parte molti utenti web, ma anche in televisione si chiedono se Massimiliano Morra è omosessuale. Il noto attore ha più volte smentito questo rumor portata alle luce da Adua Del Vesco, che ala fine si è rivelata non essere mai stata la sua fidanzata.

Il ragazzo ha sottolineato come sia un’indiscrezione priva di fondamenta che l’ha sempre accompagnato dagli inizi della sua carriera. A tal proposito nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 5 c’è stato un ennesimo confronto. Lui ha ammesso che non mai stata tra loro una storia d’amore ma che non è vero che è gay.

Deianira Marzano sgancia una bomba su Morra

Dopo tali dichiarazioni, però, qualche ora fa la nota influencer Deianira Marzano, attraverso il suo account Instagram ha riportato un gossip. Una clamorosa indiscrezione che le è stato confessato sul social network e che, se fosse veritiero, smentirebbe clamorosamente Massimiliano Morra.

La donna realizzando delle Stories ha dichiarato: “Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano Morra avesse una relazione con un farmacista che era sposato e che poi aveva lasciato la famiglia per lui. A noi se questo sia vero non ci interessa, non c’è niente di strano. Ma perché fingere per anni di essere etero e prendere in giro la gente per anni?”. Parè che il farmacista in questione è vivo e vegeto ed è pronto a confermare il tutto. Lo vedremo al GF Vip 5?

Il gieffino avrebbe avuto una storia con un farmacista

Ma non è finita qui. Infatti Deianira Marzano su Instagram ha continuato dicendo che la cosa più grave è che Massimiliano Morra avrebbe fatto lasciare pure Dalida col fidanzato. “Quando poi a questo punto, se così fosse, questa qua la stai usando come copertura ed io voglio escludere che questa qua sia consapevole di questa cosa. Cioè altrimenti è proprio una follia!”, ha aggiunto la nota infkuncer sul social.

Dopo aver reso noto tale rumor, alla donna sono arrivati altri messaggi da molte persone. Quest’ultimi li hanno comunicato che il farmacista in questione aveva lasciato all’epoca la sua famiglia per Massimiliano Morra. Tra l’altro questo dottore, che si occupava anche di spettacolo, lo aveva anche inserito in nel settore del mondo dello spettacolo.