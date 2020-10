Lory Del Santo vuota il sacco sulla storia fra Gabriel Garko e Manuela Arcuri: “Lui si blocca…”

Lory Del Santo sgancia una bomba su Gabriel Garko

Domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’urso. Tra i tanti ospiti presenti c’era anche Lory Del Santo che, in merito al coming out di Gabriel Garko al GF Vip 5, ha sganciato una nuova bomba sull’attore torinese.

Qualcosa che riguardarebbe la relazione sentimentale tra il protagonista de ‘L’onore e il Rispetto’ e la collega di Latina, Manuela Arcuri. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Gabriel Garko si sarebbe bloccato davanti a Manuela Arcuri: la confessione di Lory Del Santo

Ospite nel talk di Live Non è la D’Urso dove si parlata del coming out dell’ex modello, Lory Del Santo ha detto che a lei non meraviglia Gabriel Garko, e lo comprende perfettamente. La produttrice rimane interdetta davanti a tutte queste donne che hanno finto per tutti questi anni. “Anche Manuela Arcuri me lo disse tanto tempo fa ‘Eh si, lui si blocca!’. Io non l’ho detto a nessuno”, ha dichiarato l’ex gieffina.

Sempre nel salotto di Barbara D’Urso, la donna ha detto che un giorno ha incontrato l’attrice laziale, quando era fidanzata con Garko, ed erano su tutte le copertine delle riviste di gossip. “Eravamo a Montecarlo in un bagno e le chiesi: ‘Com’è con lui?’ Lei rispose: ‘Lui si blocca perché dice che sono troppo voluminosa e questa cosa lo pietrifica!’”, ha asserito l’ex gieffina e fidanzata di Marco Cuculo.

La storia tra l’Arcuri e Garko era pure finta? La clamorosa segnalazione

A questo punto la domanda sorge spontanea, anche con Manuela Arcuri si trattò di una storia d’amore finta costruita ad arte per richiamare l’attenzione sull’uscita della loro nuova fiction targata Ares Film? Ad oggi, sia Gabriel Garko che Manuela Arcuri non hanno né smentito e nemmeno confermato le dichiarazioni di Lory Del Santo detto a Live Non è la D’Urso.

Ma secondo quanto detto dallo stesso attore piemontese a Silvia Toffanin a Verissimo, sembrerebbe che non ci siano mai stati particolari dubbi sull’orientamento sessuale del protagonista de ‘Il Peccato e la Vergogna’. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati, oppure quest’ultimi preferiranno la strada del silenzio? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.