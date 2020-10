Alessandra Mussolini in ospedale dopo una caduta a Ballando con le Stelle: “Vado a fare una Tac”

Brutta caduta per Alessandra Mussolini, nessuna rottura

La 15esima edizione di Ballando con le Stelle è caratterizzata da una serie di sfortune. Dopo il rinvio per pandemia e la presenza di protagonisti positivi al Covid-19, l’ultimo problema ha visto coinvolta la coppia composta da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

Stando a quanto scritto da Dagospia ma anche sulle comunicazioni scritte dai diretti interessati su IG, l’ex parlamentare è finita in ospedale. In pratica la donna ha avuto una brutta caduta di faccia durante le prove nel talent show di RAI Uno. Sul noto portale web di Roberto D’Agostino c’è scritto: “Maykel Fonts la stava facendo volteggiare a testa in giù, quando è precipitata al suolo, di faccia”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è stato detto sui social.

L’ex parlamentare finisce in ospedale: caduta durante le prove di Ballando con le Stelle

Subito dopo, la stessa Alessandra Mussolini, sul suo account Instagram ha condiviso una Storia in cui ha rivelato ai follower di essere caduta e di essersi fatta male al naso. Di conseguenza si è dovuta recare al pronto soccorso per capire se si è provocata delle fratture. “Vado a fare un tac”, ha scritto la donna sul social network.

Per l’ex parlamentare si è temuto il peggio, ma per fortuna sul suo personale profilo Instagram ha annunciato che non ha avuto dei danni seri. La nipote del Duce, attraverso delle Stories in cuo parlava con la madre ha asserito: “Ho fatto la tac e non si è rotto niente, è tutto a posto”.

Le rassicurazioni degli Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

Realizzando delle Stories su Instagram, Alessandra Mussolini ha anche spiegato cosa è accaduto durante le prove a Ballando con le Stelle 15. “Io ho sbagliato perché mi sono messa dietro a Maykel quando ballava”, vha dichiarato l’ex parlamentare. Nonostante il naso sanguinante e il timore che si fosse fratturato, la nipote della Loren subito dopo ha annunciato che per fortuna non ci sono stati gravi danni.

Anche il partner Maykel Fonts ha realizzato delle Stories per tranquillizzare tutti i seguaci, dicendo: “È tutto ok, il suo naso è ok”. Di conseguenza, vper la gioia dei loro sostenitori, sabato prossimo i due gareggeranno senza problemi.