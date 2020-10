GF VIP nella bufera dopo l’eliminazione di Franceska: “Avete truccato il televoto” (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF VIP avranno avuto modo di vedere, ieri si è verificata l’eliminazione di Franceska Pepe. La ragazza, nonostante si sia resa protagonista di diversi episodi alquanto bizzarri, stava cominciando ad integrarsi nel gruppo e anche i telespettatori avevano cominciato a guardarla con un occhio diverso.

In molti, infatti, erano dell’idea che la modella dovesse rimanere in casa e continuare il suo percorso. Stessa cosa, invece, non si può certo dire di Adua. Quasi tutti i commenti raccolti da Twitter, Instagram e Facebook erano favorevoli alla sua uscita, ma così non è stato. Proprio per questo motivo è scoppiato il caos.

L’eliminazione di Franceska

Nel corso della puntata di ieri del GF VIP è avvenuta la seconda eliminazione e si è trattato di Franceska Pepe. Tale scelta ha lasciato basiti i telespettatori in quanto erano in molti a volerla ancora dentro la casa. Il televoto, però, ha dato come esito finale il 18% dei voti per la modella e il 17% per Adua. Le due, quindi, sembrerebbero essersela giocata fino in fondo per poi vedere trionfare l’attrice. Sul web, però, questa decisione ha infiammato gli animi.

Moltissime persone si sono riversate sui social per manifestare il loro dissenso. Nessuno è riuscito a comprendere il motivo di tale esito dato che la maggior parte degli utenti era contro Adua. Quest’ultima, infatti, dopo i recenti accadimenti verificatisi nella casa, è stata accusata di essere falsa e costruita. A indispettire maggiormente i telespettatori è stato il suo comportamento in merito alla finta storia con Massimiliano. (Continua dopo il video)

Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve abbandonare la Casa è… Franceska! #GFVIP Gepostet von Grande Fratello am Montag, 5. Oktober 2020

La reazione del web contro il GF VIP

Nella precedente puntata, infatti, la ragazza aveva negato di aver pronunciato la frase “è gay” rivolta al suo ex. In seguito, però, ha avuto un crollo ed ha raccontato la verità. Ad ogni modo, per i telespettatori ci sono troppe cose che non tornano, per tale motivo, avrebbero voluto vedere la Del Vesco al di fuori. L’eliminazione di Franceska dal GF VIP, dunque, è stata reputata una strategia della produzione. Per molti, gli autori hanno truccato il televoto.

Altro motivo di dissenso è stata la mancata squalifica di Patrizia De Blanck. La contessa ha pronunciato una parola omofoba in questi giorni, pertanto, tutti si aspettavano la sua uscita. Signorini, però, l’ha chiamata in confessionale facendole semplicemente una “tirata d’orecchi”.