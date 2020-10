Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, spunta un flirt: “Stavano insieme durante un programma” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci è finita nuovamente al centro dei gossip, stavolta per un ipotetico flirt con Stefano Bettarini. Da quando la showgirl è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, i rumors sulla sua vita sentimentale si stanno diffondendo a macchia d’olio.

In queste ore, a scaldare gli animi degli utenti dei social è quello che la vede accostata all’ex di Simona Ventura. La segnalazione è stata fatta dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha spiegato di aver ricevuto delle testimonianze in merito alla questione. Vediamo cosa è emerso.

La segnalazione sul flirt tra Elisabetta e Stefano Bettarini

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Elisabetta ha ascoltato una lettera scritta dal suo ex Flavio Briatore, il quale ha deciso di intervenire in merito agli ultimi gossip. L’imprenditore ci ha tenuto a chiarire di non aver rilasciato solo dichiarazioni negative sulla sua ex, ma di aver espresso anche tanti pensieri positivi. Questo ha rasserenato parecchio l’animo della concorrente, tuttavia, questa tranquillità potrebbe durare molto poco. Poche ore fa, infatti, Amedeo Venza ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha fatto una segnalazione inaspettata sulla showgirl.

L’influencer ha detto che gli è giunta voce di un flirt avvenuto tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini. Stando a quanto emerso, pare che i due abbiano avuto un avvicinamento nel periodo in cui andava in onda il programma domenicale chiamato “Questa domenica” condotto da Paola Perego. Tale format è stato trasmesso nella stagione 2008/2009, pertanto, anche questa ipotetica frequentazione sarebbe avvenuta in questo periodo. (Continua dopo la foto)

La Gregoraci e il tatuaggio misterioso

Naturalmente, l’influencer ci ha tenuto a chiarire che si tratta solo di supposizioni che, almeno per il momento, non hanno avuto conferma. Ad ogni modo, al di là dell’ipotetico flirt con Stefano Bettarini, Elisabetta Gregoraci sta generando scalpore per la relazione con Francesco Bettuzzi. A Mattino Cinque, infatti, si è parlato della vicenda e sono state pubblicate delle immagini che ritraggono un tatuaggio della showgirl in cui sarebbe incisa la data in cui i due si sono conosciuti.

Si tratta della scritta 11 aprile. I due si sono conosciuti nel 2014, così come confermato anche dal diretto interessato durante un’ospitata a Live non è la D’Urso. In quell’anno, però, la donna era ancora sposata con Briatore, quindi, se i conti non ingannano, la Gregoraci potrebbe aver tradito il suo compagno.