GF Vip, Franceska Pepe euforica sui social dopo l’eliminazione: ‘Non ne potevo più, io non riesco a leccare i …’

La modella è stata eliminata dal reality, ma ha mostrato sui social tutta la sua contentezza. Ecco che cosa ha detto riferendosi ai suoi ex coinquilini

GF Vip: Franceska Pepe eliminata

Lunedì 5 ottobre nella nuova puntata di Grande Fratello Vip c’è stata la seconda eliminazione di questa quinta edizione. Dopo l’uscita di Fulvio Abbate, il pubblico ha deciso di eliminare Franceska Pepe. Quest’ultima ha perso il confronto con Adua Del Vesco per un solo punto percentuale.

Sui social, soprattutto nelle pagine trash che seguono il programma, c’è stato molto malcontento per questo epilogo. Infatti, Franceska con il suo carattere particolare e con le sue provocazioni innescava delle liti e delle scene nella Casa che poi diventavano virali sui social. In tanti, compresi Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo, erano convinti che uscisse Adua Del Vesco dopo le bugie dette la scorsa settimana, ma così non è stato.

Francesca, al momento del verdetto, ha visto venirle incontro il suo acerrimo nemico Tommaso Zorzi, sorprendentemente triste per la sua eliminazione. La modella aveva detto di essere molto dispiaciuta nell’uscire, ma la mattina dopo è apparsa sui social in un modo del tutto inedito.

Franceska sui social: ‘Non ne potevo più, io non riesco a leccare i c**i’

La mattina dopo la puntata a sorpresa Fransceska, con la k, è apparsa sui social totalmente entusiasta di essere “libera” dal programma. “Non ne potevo più di stare in quella gabbia di pazzi, non potete capire che bella è la libertà“, ha detto la modella saltando e sorridendo con il telefono in mano. Poi ha lanciato una frecciatina ai suoi ex coinquilini.

“La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me, non riesco a fingere, non riesco a leccare i c**i, mangiare la m***a solo per andare avanti“, ha detto appena prima di ringraziare tutte le persone che la sostengono. Infatti, ha passato la notte insonne per la forte emozione e ha chiesto alle persone di continuare a sostenerla. Tutto questo affetto, però, era totalmente inatteso.

Nel frattempo in Casa stanno parlando di lei e molti che non la sopportavano hanno speso parole gentili dicendo che comunque era coerente nel suo carattere molto particolare. Voi che cosa ne pensate? Eliminazione giusta?