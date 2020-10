GF Vip, Matilde Brandi svela il vero motivo della sfuriata in diretta: ‘Hanno detto che Adua è lesbica’

Matilde Brandi ha avuto un momento difficile durante la puntata in diretta in cui si è scagliata contro Tommaso Zorzi urlando. Ecco il vero motivo che ha innescato quella reazione

GF Vip: Matilde Brandi perde la pazienza in diretta

Nell’ultima puntata di Grande Fratello Vip all’improvviso Matilde Brandi ha perso la pazienza e ha iniziato ad urlare. L’episodio è accaduto durante la sorpresa della sorella di Adua in cui tutti gli altri concorrenti erano chiusi nella camera da letto. Lo stesso Alfonso Signorini è rimasto molto sorpreso da questa reazione perchè Matilde è il punto di riferimento della Casa, sempre molto pacata e diplomatica.

Matilde si è scagliata contro Tommaso Zorzi dicendo che “ha rotto il …” perchè non faceva altro che commentare le vicende di tutti, fare ironia su tutti però poi su di lui non accetta nulla. Apparentemente la scintilla si è accesa a seguito di una battuta dell’influencer che avrebbe detto, riferendosi al momento dedicato a Adua: “ora arriva il fidanzatino di Casablanca“.

Matilde ha urlato per diverso tempo e quando Alfonso Signorini le ha dato la parola ha ringraziato tutti, ha detto che quel posto, quelle dinamiche non fanno per lei, e stava per andarsene. Ovviamente sia il conduttore che i suoi coinquilini l’hanno fermata e hanno provato a tranquillizzarla. Ma durante un blocco pubblicitario è emersa la verità.

Il vero motivo del litigio

Pare proprio che il vero motivo che ha fatto scattare Matilde Brandi in quel modo non sia stata la battuta di Tommaso Zorzi. In un blocco pubblicitario Matilde si è scagliata contro di lui dicendo la verità. Lei ha sentito lui e Maria Teresa Ruta bisbigliare “quella è lesbica” riferito ad Adua Del Vesco.

A quel punto, però, Tommaso Zorzi è rimasto del tutto sorpreso dicendo che non aveva mai detto una cosa del genere e ha interpellato anche la Ruta. Quest’ultima ha confermato la versione del ragazzo: non hanno assolutamente detto quel termine, si sono guardati e si sono detti che “sembrava Beautiful” visto quello che era emerso durante la puntata su Adua e Massimiliano. Pare che alla fine Matilde si sia calmata, anche se gli animi nella Casa rimangono comunque molto agitati.